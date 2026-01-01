Gobierno de Javier Milei: 629 conflictos y cierre de empresas en los primeros dos años de gestión

En lo que va de la gestión de Javier Milei como presidente, en Argentina se registraron 629 conflictos y cierres de empresas entre 2024 y 2025, según un relevamiento federal realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), donde se exponen despidos, suspensiones, cierres, quiebras y crisis productivas en distintas provincias del país, con impacto directo en sectores industriales, comerciales y de servicios, y con trabajadores afectados en todo el territorio nacional.

El relevamiento muestra una sucesión de casos que afectan a industrias, comercios y servicios, con situaciones que van desde la reducción de personal hasta el cierre definitivo de establecimientos, configurando un cuadro de tensión sostenida en el mercado de trabajo.

El Gobierno ve un boom de actividad, pero la industria no encuentra signos claros de repunte

La distribución territorial de los conflictos muestra que el fenómeno no se concentró en una sola región, sino que atravesó al país de manera transversal, con registros en el centro productivo, el norte y el sur argentino.

Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentran la mayor cantidad de casos

La provincia de Buenos Aires lidera este ranking con 168 situaciones conflictivas, donde se identificaron procesos de ajuste que incluyeron cesantías, interrupciones de actividad, concursos, ventas y retiros voluntarios, con empresas gráficas, comerciales e industriales dentro del listado.

En Santa Fe se detectó 65 episodios, vinculados a dificultades financieras y productivas que derivaron en suspensiones, desvinculaciones y cierres, afectando a firmas de distintos rubros.

Córdoba sumó 38 conflictos, con un impacto que alcanzó tanto a compañías de servicios como a establecimientos vinculados al turismo y la infraestructura, reflejando un escenario diverso pero persistente.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se contabilizaron 38 conflictos, la misma cantidad que en la provincia de Córdoba, pero en este caso estuvo principalmente asociados a locales gastronómicos y comercios, donde se registraron pérdidas de puestos de trabajo y riesgo de cierre.

En el norte del país, La Rioja presentó 52 casos, con fuerte presencia del sector textil e industrial, mientras que Tucumán (22), Salta (19) y Jujuy (8) mostraron situaciones que combinan despidos, suspensiones y cierres parciales o definitivos.

A estos distritos se suman Catamarca (14) y Santiago del Estero (5), donde el deterioro de la actividad también se tradujo en conflictos laborales.

Crisis textil: 7 de cada 10 fábricas están paradas y se perdieron 16.000 puestos de trabajo

El interior productivo y la Patagonia también afectados

En la región de Cuyo y el centro del país, el mapa registró 16 conflictos en Mendoza, 13 en San Juan y 11 en La Pampa, con empresas que enfrentaron quiebras, cierres y ajustes de personal.

En la región patagónica, los conflictos también tuvieron un peso significativo. Chubut registró 17 casos, Santa Cruz 19, Río Negro 11 y Neuquén 7, con situaciones que incluyeron suspensiones, despidos y riesgo de profundización de la crisis en distintas actividades productivas.

En el extremo sur del país, Tierra del Fuego formó parte del relevamiento, con 28 conflictos vinculados a despidos, suspensiones y cierres, especialmente en el sector comercial, que se sumaron al panorama de deterioro laboral reflejado a nivel nacional.

Por último, el informe incorporó conflictos en Entre Ríos (21), Misiones (14), Corrientes (20), Chaco (9), San Luis (11) y Formosa (3), cerrando un panorama nacional atravesado por 629 conflictos laborales y cierres de empresas, que impactan de forma directa en el empleo y la continuidad productiva en todo el país.

