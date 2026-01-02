Los científicos advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde 1850

La comunidad científica advirtió que el 2026 se posicionará entre los años más calurosos jamás registrados a nivel mundial, la temperatura media global se ubicará entre 1,34°C y 1,58°C, por encima de los niveles preindustriales. En tanto que, el 2024 fue el primero en superar de forma sostenida el umbral de 1,5°C, considerado como “crítico” por los especialistas. En línea con estas advertencias, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó que el nivel actual de calentamiento global se sitúa en torno a 1,37 °C por encima del promedio del período 1850-1900.

Un informe elaborado por la agencia meteorológica del Reino Unido, Met Office, subrayó que los efectos del cambio climático se manifiestan a través de olas de calor más frecuentes e intensas, fenómenos extremos y sequías prolongadas.

El responsable del equipo de previsión climática de la Met Office, Adam Scaife, señaló que “los últimos tres años ya superaron los 1,4°C y se espera que el 2026 sea el cuarto año consecutivo en hacerlo”.

Calentamiento global

El Servicio Meteorológico Nacional del UK sostuvo que cada fracción adicional de calentamiento contribuye a intensificar fenómenos extremos y agravar las consecuencias ambientales y sociales del cambio climático.

La Temperatura media global en ascenso pone en riesgo los objetivos del Acuerdo de París

Este contexto adverso de temperatura media global en ascenso, pone en riesgo los objetivos del Acuerdo de París firmado en 2015 por casi 200 países. El tratado internacional vinculante al cambio climático busca limitar el calentamiento global a menos de 2 °C.

El acuerdo, que cuenta con la adhesión de 194 partes entre países y la Unión Europea, prevé que los Estados revisen periódicamente sus planes de reducción de emisiones, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN), y refuercen las estrategias de adaptación frente a los impactos del cambio climático.

Temperatura media global en ascenso

Desde el ámbito científico reiteraron la urgencia de implementar políticas eficaces para limitar el aumento de la temperatura global y evitar las consecuencias más adversas del calentamiento, que afectan tanto al ambiente como a la salud, la producción de alimentos y la economía mundial.

Los datos que se desprenden del informe realizado por el Met Office, se suman a los registros del programa Copernicus, que alertó que 2025 se encuentra igualado con 2023, como el segundo año más cálido de la historia.

