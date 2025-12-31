La economía argentina finaliza el año con el índice de riesgo medido por el JP Morgan consolidado cerca de sus niveles mínimos anuales. Tras superar picos de volatilidad en meses anteriores, la estabilidad de los títulos soberanos en el cierre de diciembre permitió mantener el indicador por debajo de las 600 unidades.

A cuánto cotizó el Riesgo País hoy en Argentina

En la última jornada financiera del año, el Riesgo País de Argentina, elaborado por el banco JP Morgan, se ubicó en los 571 puntos básicos, según los datos registrados por Rava Bursátil al miércoles 31 de diciembre de 2025. Este valor refleja una jornada de paridad absoluta respecto al cierre previo, sin variaciones en los niveles de apertura y cierre (571 puntos).

Cotización riesgo país miércoles 31 de diciembre

La cifra consolida la tendencia de las últimas semanas, en las que el indicador logró alejarse de los máximos registrados durante el tercer trimestre del año, operando en sintonía con un mercado de bonos que mostró una leve recuperación en su renta fija.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante la última semana de diciembre, el indicador mostró una marcada estabilidad con oscilaciones mínimas. El lunes 29 de diciembre el índice inició en 580 puntos para cerrar en 571, nivel que se mantuvo casi inalterado hasta el fin del ciclo anual. Según los registros históricos de Rava Bursátil, el indicador había comenzado el mes de diciembre en torno a los 648 puntos, lo que representa una compresión de aproximadamente 77 unidades en el transcurso de los últimos treinta días.

Este descenso hacia la zona de los 570 puntos marca un contraste con la volatilidad experimentada a mediados de año. De acuerdo con informes de Ámbito Financiero, el Riesgo País había tocado un "pico de casi 1.500 en septiembre" de 2025, para luego iniciar un sendero de reducción impulsado por el ingreso de divisas y la renegociación de metas financieras. La calma de la última semana refleja la cautela de los inversores ante el cierre de balances y la expectativa por el nuevo esquema cambiario previsto para el inicio de 2026.

En el contexto regional, Argentina cierra el año con un indicador sustancialmente menor al de otros países de la región con dificultades crediticias. Mientras que el país se estabilizó en los 571 puntos, otras economías como Venezuela cerrarán el año "arriba de los 12.000 puntos", según consignó el diario Ámbito Financiero en su análisis del riesgo país en América Latina durante 2025.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que busca medir la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos del Tesoro de una nación determinada frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran activos "libres de riesgo". Esta brecha, expresada en puntos básicos (donde 100 puntos equivalen a 1%), representa el sobrecosto que un país debe afrontar para financiarse en los mercados internacionales debido a la percepción de riesgo de incumplimiento o default.

Su cálculo es realizado por el banco de inversión JP Morgan a través del índice EMBI (Emerging Markets Bond Index). Cuando el valor del Riesgo País aumenta, significa que los bonos soberanos del país están bajando de precio, lo que eleva el rendimiento que exigen los inversores para mantener esos títulos. Por el contrario, una baja en el índice —como la observada en el último tramo de 2025 en Argentina— sugiere una mayor confianza del mercado en la capacidad de pago del Estado y una valorización de sus activos de deuda.

Para la economía real, este indicador es fundamental ya que no solo afecta al Estado, sino que sirve como referencia para el sector privado. "Cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas" (Infobae, "Riesgo país Argentina hoy: valor actualizado y evolución del índice", 2025). Una cifra cercana a los 570 puntos, aunque superior a la de países con grado de inversión, representa para Argentina un escenario de mayor acceso potencial al crédito comparado con los niveles críticos superiores a los 1.000 puntos.