Victoria Villarruel habló del “sacrificio diario” de los argentinos en su mensaje de fin de año

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, difundió este miércoles un mensaje de cierre de año a través de su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter). En una publicación de carácter personal, sin referencias directas a la gestión del Gobierno nacional, la titular del Senado afirmó ser consciente del “sacrificio que hacen a diario” los argentinos “para sostener a sus familias”. El mensaje llegó una semana después de advertir al Ejecutivo que el presupuesto para el Senado estaba "en rojo".

El posteo fue acompañado por un video y, en ese marco, Villarruel sostuvo: “Mientras despedimos este año y nos preparamos para uno nuevo, quiero reafirmar mi compromiso con cada uno de ustedes”.

Saludo de fin de año de la vicepresidenta Victoria Villarruel

En el mismo mensaje, la vicepresidenta amplió ese reconocimiento al señalar: “Sé del sacrificio que hacen a diario para sostener a sus familias, para trabajar, para no bajar los brazos aun cuando el camino parece difícil. El esfuerzo es el motor que nos impulsa a seguir adelante”.

Más adelante, Villarruel aludió al rol institucional que ocupa y destacó “el honor enorme de representar a un pueblo que nunca renuncia a su esperanza”, antes de agregar: “Agradezco profundamente el respeto, las palabras de aliento y la confianza que recibo en cada provincia que visito”.

El mensaje concluyó con una referencia al brindis de fin de año y una proyección hacia el futuro inmediato. “Hoy levantaré mi copa pensando en ustedes, en cada argentino que cree que nuestro país merece una oportunidad más. Que el 2026 nos encuentre unidos, con más justicia, más orden y más dignidad para todos”, escribió.

Reclamos por el Presupuesto 2026 y la situación financiera del Senado

El pasado 23 de diciembre, Villarruel había expresado públicamente su malestar por las partidas asignadas en el Presupuesto 2026 para el Senado, cuerpo que preside. Tras encabezar la inauguración de un oratorio en dependencias que anteriormente pertenecieron al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay por contrabando de divisas, la vicepresidenta dialogó con la prensa y advirtió que “a partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente. No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos”.

Las diferencias entre Villarruel y el presidente Javier Milei se remontan a los primeros tramos de la administración libertaria. La vicepresidenta había manifestado su intención de ubicar personas de su confianza en los ministerios de Seguridad y Defensa, áreas que finalmente quedaron bajo la conducción de Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente, tras el acuerdo electoral sellado en el balotaje frente a Sergio Massa.

Desde entonces, la relación entre Milei y Villarruel quedó atravesada por tensiones y no volvió a recomponerse. La reciente queja por los recursos del Senado se inscribe, además, en un contexto marcado por el aumento salarial autorizado por el Presidente para ministros, secretarios y funcionarios del Gabinete, medida que excluyó tanto al propio Milei como a la vicepresidenta bajo el argumento de que se trata de cargos electivos.

Tras el reclamo, el Poder Ejecutivo evitó escalar el conflicto y confirmó que el Senado recibiría los fondos necesarios mediante un “reacomodamiento de partidas” presupuestarias. La confirmación llegó este martes por parte del nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien continúa al frente de la comunicación gubernamental.

El funcionario reconoció la existencia de un “error” en las planillas presupuestarias y explicó que será corregido una vez que el Presupuesto, ya aprobado por el Congreso, sea promulgado por Javier Milei. “Había unos incisos que habían salido en cero en el Presupuesto, que obviamente se van a reacomodar. Porque los montos estaban en otros incisos, en otras partidas. Entonces, simplemente es reacomodar”, afirmó el funcionario.

“Estaban en cero, creo, los Bienes de Uso. Algunos ítems estaban en cero, sí... Vamos a firmar el reacomodamiento de esas partidas porque están mal. El número global está bien, pero quedó un error en la distribución”, explicó Adorni.

El jefe de Gabinete anticipó que la corrección se concretará en el corto plazo, una vez formalizada la promulgación del Presupuesto por decreto presidencial. “Será la semana que viene o este mismo viernes, veremos. Es un tema estrictamente técnico, es cuestión de cambiar las cartas de lugar, nada más”, agregó.

Mientras tanto, la articulación política entre el Ejecutivo y la Cámara alta continúa canalizándose a través de Patricia Bullrich, actual presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, que cuenta con un total de 20 legisladores.

