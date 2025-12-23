Victoria Villarruel protestó por el presupuesto que Javier Milei le asignó al Senado: "Estamos en rojo"

Luego de la inauguración de un oratorio en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó este martes 23 de diciembre a Javier Milei por los fondos que destinó en el Presupuesto 2026 a la Cámara Alta que ella preside.

Al terminar la ceremonia, la funcionaria habló con la prensa, remarcando: “A partir de diciembre estamos entrando en rojo y eso que nos hemos administrado austeramente. No pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos”.

Los referentes del Senado están molestos porque no consiguieron aumentos en las categorías “bienes de uso” (automóviles, mobiliario, pasajes) ni en “bienes de consumo” (luz, agua, etc.), pero la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, hombre de confianza de Karina Milei, sí. Ante este escenario, en comunicación con Infobae, Villarruel ironizó: “Supongo que se les debe haber pasado”.

La declaración de la vicepresidenta ocurre tres días antes que el Senado se reúna para debatir el Presupuesto 2026. Sobre esta cuestión, Villarruel señaló que todo dependerá de Patricia Bullrich, haciendo referencia a que la exministra de Seguridad, como líder del bloque libertario, se está encargando de las negociaciones con el resto de los espacios políticos para llegar a un acuerdo.

Con votos justos y negociaciones abiertas, el Gobierno encamina la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado

Cualquier cambio que se realice en el Senado al Presupuesto obligará a que vuelva a Diputados, para que se validen (o no) estas modificaciones. Bullrich afirmó que el proyecto se votará “como vino de Diputados”, y que para recuperar las partes rechazadas del Capítulo XI buscarían “otros instrumentos”. Se trata, en parte, del intento fallido de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Milei, por su parte, negó que fuera a vetar el Presupuesto y aseguró en un reportaje a LN+ que reacomodará “partidas” tras la sanción, explicando que “lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”.

Tanto el presidente como la exministra de Seguridad ya se habían cruzado con Villarruel, a quien criticaron duramente por no impedir que los senadores votaran el aumento de sus dietas en agosto de este año.

Dónde funcionará el nuevo oratorio del Senado

El oratorio inaugurado por Villarruel este martes se montó en el cuarto piso del Senado, en las antiguas oficinas de Edgardo Kueider, el legislador detenido por haber cruzado la frontera con 200 mil dólares sin declarar.

La ceremonia fue simple: una misa y la bendición a la estatuilla de Santa María Antonia de San José, Mama Antula, nombre que se le dio al oratorio.

Senado: cuando será la sesión para discutir el Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal

El próximo viernes 26 de diciembre al mediodía se realizará la sesión donde la Libertad Avanza (LLA) intentará convertir en ley los proyectos de Inocencia Fiscal y de Presupuesto 2026 que fueron aprobados por diputados el jueves pasado a la madrugada.

De acuerdo al cronograma que se dio a conocer, el debate se abrirá con el Presupuesto 2026 y luego continuará con el proyecto sobre Inocencia Fiscal que permite a los ahorristas sumar al mercado los dólares adquiridos en el sistema informal.

El Gobierno de Milei se resigna a aprobar el Presupuesto 2026 sin cambios en el Senado

LLA tomó la decisión de impulsar el dictamen de comisión sobre el Presupuesto con los cambios realizados por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que, en su artículo 75, derogaba las leyes de Discapacidad y Universidades.

Aunque inicialmente el oficialismo había planteado que quería volver a sumar ese capítulo, el rechazo de sus aliados radicales y provinciales los obligó, finalmente, a aceptar el despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado por los diputados.

