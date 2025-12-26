“Mamarracho”: fuerte cruce entre Cristina López, Victoria Villarruel y Victoria Huala en el Senado durante el debate del Presupuesto

La sesión del Senado para debatir el Presupuesto 2026 quedó marcada este jueves por un fuerte cruce entre la senadora fueguina Cándida Cristina López (Unión por la Patria), la vicepresidenta y presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, y la legisladora del PRO Victoria Huala. El intercambio incluyó gritos, acusaciones de autoritarismo, denuncias de agresiones físicas y un insulto en pleno recinto.

El episodio se desató cuando López intentó plantear una cuestión de privilegio en medio de problemas técnicos con el micrófono de su banca. “Pensé que me iban a censurar como cuando vino el exministro Franco, porque evidentemente esta no es una casa democrática”, lanzó la senadora, apuntando directamente contra Villarruel.

En su intervención, López anunció que la cuestión de privilegio estaba dirigida contra la presidenta del Senado y denunció un accionar autoritario. “Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos”, afirmó ante el pleno.

La respuesta de Villarruel fue inmediata. Desde el estrado, le pidió moderar el tono y justificó su intervención en la necesidad de preservar el orden. “Senadora, le pido que mantengamos el tono de respeto y, en segundo término, si usted usurpa los despachos pasan estas cosas. Tengo que hacer imponer el orden”, sostuvo. Luego agregó: “Me hago responsable de la situación y le pido por favor que redondee su moción”.

El conflicto también involucró a la senadora del PRO Victoria Huala, quien reclamó a López que no leyera su intervención, en cumplimiento del reglamento del Senado. “Por una cuestión de respeto a todos los senadores, le voy a pedir que no lea. En este recinto se cortaron micrófonos a senadores por este motivo”, señaló, y acusó al kirchnerismo de aplicar “una doble vara constante”.

Ante esa intervención, y tras varios cruces por lo bajo, López respondió con un exabrupto que elevó aún más la tensión: “¡Callate, mamarracho!”, gritó desde su banca.

La acusación de López: agresiones durante un operativo de seguridad

Más allá del intercambio reglamentario, López denunció hechos de gravedad vinculados a un operativo de seguridad en su despacho. Relató que a fines de noviembre, en el marco de una reasignación de oficinas dispuesta por la Presidencia del Senado, encontró su despacho del cuarto piso bloqueado, con la puerta fajada, una barricada de sillones y la placa con su nombre retirada.

Según afirmó, cuando intentó recuperar sus pertenencias fue agredida por personal de la Dirección General de Seguridad. “Funcionarios me agredieron físicamente, llegando al extremo de realizar tocamientos impúdicos”, denunció en el recinto, y aseguró que el hecho fue denunciado el mismo día y dio origen a una causa judicial. También cuestionó que, lejos de solidarizarse, la conducción del Senado haya iniciado una información sumaria en su contra.

El cruce se produjo en una sesión clave para el Gobierno, en la que se debaten el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, en el marco del período extraordinario convocado por el presidente Javier Milei. El oficialismo busca aprobar ambos proyectos en un contexto de fuerte controversia, especialmente por el artículo 30 del presupuesto, que elimina pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles como educación y ciencia.

