ARCA extendió el plazo para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de seguridad social

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió el plazo de adhesión al plan de facilidades de pago, que vencía el 30 de diciembre de 2025, con el objetivo regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social.

Mediante, la Resolución General 5808/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial busca fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

La nueva fecha límite permitirá a los contribuyentes y responsables regularizar sus deudas hasta el 31 de marzo de 2026, cambiando el plazo original del régimen de facilidades de pago que había sido establecido inicialmente por la Resolución General N° 5.711 y modificado por la N° 5.777.

Según ARCA, en esa última resolución "se introdujeron adecuaciones al citado régimen, ampliándose, hasta el 31 de agosto del corriente año, inclusive, el universo de deudas susceptibles de regularización".

El plan está diseñado para la regularización de obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social que hayan vencido hasta el 31 de agosto de 2025, incluyendo sus respectivos intereses y multas.

La prórroga

El esquema tenía como fecha límite de adhesión el 30 de diciembre de 2025 pero, con la extensión hasta el 31 de marzo de 2026, el organismo otorga un trimestre adicional para que los sujetos alcanzados puedan formalizar sus planes de regularización.

La medida, que entró en vigencia este miércoles, es una herramienta clave del organismo recaudador para facilitar a las empresas y particulares la cancelación de deudas acumuladas, evitando mayores costos financieros.

LM / EM