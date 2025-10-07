ARCA ahora es más flexible: 750.000 contribuyentes mejoraron su calificación fiscal

En diálogo con Canal E, la tributarista Elisabet Piacentini destacó que el sistema SIPER de ARCA presentó por primera vez en 10 años una mejora significativa en la calificación de unos 750.000 contribuyentes.

Un sistema más justo y transparente

El sistema SIPER, vigente desde 2017, clasifica a los contribuyentes con letras de la A a la E, evaluando su comportamiento fiscal. Esta calificación determina, entre otras cosas, los beneficios disponibles, como el acceso a planes de pago.

“Por primera vez en 10 años hay una mejora en el sistema de cómo evalúan el riesgo de cada contribuyente”, aseguró Piacentini, al explicar que ahora hay más flexibilidad y rapidez para salir de las categorías de riesgo alto.

Anteriormente, pequeños incumplimientos generaban consecuencias severas y duraderas. Ahora, según la experta, el sistema reacciona más rápido ante la regularización: “Rápidamente, en cuanto cancelaste, sacan ese perfil riesgoso”, señaló, agregando que muchos contribuyentes pasaron a estar en las categorías A y B, consideradas las de mejor comportamiento.

Consultar y defenderse es más fácil

La especialista remarcó que si bien la información que evalúa ARCA sigue siendo la misma —como declaraciones juradas, pago de autónomos y la relación entre ingresos bancarios y facturación—, ahora los criterios se aplican de forma más razonable. “Antes eran muy rigurosos. Si no habías podido pagar durante un tiempo, quedabas con un perfil riesgoso por meses”, recordó.

Además, cada contribuyente puede verificar su calificación y entender los motivos detrás de ella ingresando al portal de ARCA, en el apartado "Perfil de Riesgo SIPER". “Automáticamente te dice abajo por qué te pusieron en la letra B. Bueno, quizás porque no pagaste autónomos”, ejemplificó Piacentini.

Esto permite corregir errores o presentar un trámite de disconformidad, todo de manera online. “Es muy amigable el sistema para presentar disconformidades. Lo hacés online y es muy rápido”, destacó la tributarista.

La experta también explicó que tener una buena calificación fiscal trae importantes ventajas: más cuotas para pagar deudas, mejores tasas, certificados de no retención y mayor facilidad para realizar trámites ante AFIP. “Es bueno tener una buena situación fiscal para la planificación impositiva”, sostuvo Piacentini.

Finalmente, remarcó que este sistema abarca a todos los contribuyentes: autónomos, monotributistas y quienes presentan ganancias o bienes personales.

