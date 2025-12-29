ARCA simplificó las importaciones personales y compras en el exterior: cuáles son los cambios

El Gobierno nacional oficializó una actualización del régimen de importación definitiva para consumo de mercaderías sin finalidad comercial ni industrial, destinada a personas humanas. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó estos cambios a través de la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial y modifica el procedimiento establecido originalmente por la Resolución General 3.172. La norma forma parte del plan de ARCA para unificar la operatoria aduanera y facilitar el ingreso al país de compras personales realizadas en el exterior.

Según la nueva normativa, la importación personal de mercaderías nuevas o usadas deberá formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3.628, con registro en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM) y utilización de los códigos aduaneros correspondientes.

La resolución aclara que podrán ingresar al país bienes destinados al uso o consumo del destinatario, siempre que por su cantidad, calidad, variedad o valor no permitan presumir una finalidad comercial o industrial.

Pago de tributos y controles aduaneros

La normativa establece que estas operaciones estarán sujetas al pago de derechos y demás gravámenes del régimen general de importación, y que el valor en aduana será determinado al momento de la verificación de los efectos ingresados.

Asimismo, las importaciones deberán cumplir con las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, y quedarán alcanzadas por la intervención de terceros organismos, cuando corresponda.

Formulario digital

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Además, la resolución delegó en la dirección general de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

