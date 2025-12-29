La Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizó su incorporación al régimen de Monotributo Unificado, lo que permitirá integrar en una única operación el pago del impuesto nacional y del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos. La medida quedó establecida mediante la Resolución General Conjunta 5769/25 y comenzará a regir a partir del 1° de enero de 2026.

Con esta decisión, CABA se suma al esquema administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que ya funciona en más de una decena de provincias y busca reducir la carga administrativa sobre los pequeños contribuyentes.

Un solo pago y menos trámites para los monotributistas porteños

La principal novedad es que los contribuyentes con domicilio fiscal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya no deberán cumplir con obligaciones separadas ante el fisco nacional y el local. Hasta ahora, el monotributista debía enfrentar:

- Dos pagos mensuales distintos

- Dos vencimientos diferentes

- Dos sistemas de gestión y control

- Trámites paralelos ante ARCA y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP)

Con el Monotributo Unificado, todo ese esquema se simplifica: una sola operación mensual permitirá cumplir con ambas obligaciones tributarias, reduciendo tiempos, costos administrativos y riesgos de error.

Además, la gestión de pagos, saldos y eventuales deudas se centralizará en la Cuenta Corriente de ARCA, lo que facilitará el seguimiento y la regularización fiscal en un único entorno digital.

Cómo funcionará el Monotributo Unificado en CABA

Desde el 1 de enero de 2026, todos los trámites vinculados al monotributo se realizarán exclusivamente a través del portal Monotributo de ARCA.

Puntos clave del nuevo esquema:

1) Declaración obligatoria: al adherir al monotributo nacional, los contribuyentes de CABA deberán informar su condición frente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para quedar encuadrados en el Régimen Simplificado local.

2) Credencial única de pago: se emitirá el Formulario F.1520, que incluirá el Código Único de Revista (CUR) con los siguientes conceptos integrados:

- Impuesto integrado del monotributo

- Aportes al SIPA y al Sistema Nacional del Seguro de Salud (si corresponde)

- Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado CABA

Los contribuyentes que ya estén inscriptos en el Régimen Simplificado porteño serán incorporados de oficio al Sistema Único Tributario.

Reglas de categorización, recategorización y bajas

El régimen también unifica criterios operativos entre el esquema nacional y el local:

a) Categorización: los monotributistas de CABA quedarán encuadrados en la misma categoría que tengan en el monotributo nacional, siempre que esté prevista en la normativa porteña.

b) Recategorización: cualquier cambio de categoría en el régimen nacional implicará automáticamente la recategorización de oficio en Ingresos Brutos CABA.

c) Baja y exclusión: la baja del monotributo nacional por cese de actividades, renuncia, fallecimiento o exclusión de pleno derecho también producirá la baja automática en el régimen local.

d) Falta de pago: la baja automática por incumplimiento también se trasladará al Régimen Simplificado CABA.

e) Control y seguimiento: el estado de obligaciones y pagos podrá consultarse en la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA).

Vale señalar que la adhesión de CABA se suma a las ya realizadas por Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego, consolidando un sistema que apunta a homogeneizar el cumplimiento tributario para pequeños contribuyentes en todo el país.

