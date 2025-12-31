YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, 31 de diciembre de 2025

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) informó que durante la noche del 31 de diciembre y Año Nuevo, las estaciones de servicio implementarán un esquema especial para la carga de combustible. El suministro de nafta al público en general estará inactivo entre las 22 horas y las 6 de la mañana del 1 de enero. Ante este contexto, resulta clave conocer cuáles son los valores en los surtidores de las distintas sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy en la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno nacional, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, dispuso aumentos en los impuestos a los combustibles, que regirán en todo el país, a partir del 1° de enero de 2026.

La Secretaría de Energía de la Nación brindó los valores de referencia de la nafta y el gasoil, tanto premium como común, de este miércoles 31 de diciembre de 2025 en Buenos Aires según la empresa prestadora del servicio.

A continuación, conocé los precios actualizados de las naftas, el gasoil y el GNC de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, compará valores y elegí dónde cargar combustible este miércoles.

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de YPF en CABA indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

-Nafta Súper: $1.357 por litro

-Infinia (Premium): $1.606 por litro

- GNC: $569,90 por milímetro cúbico

-Infinia Diesel: $1.328 por litro

- Diesel 500: $1.538 por litro

Precios de combustible de Shell

-Nafta Súper: $1.699 por litro

-V-Power Nafta: $1.977 por litro

-GNC: $549,90 por milímetro cúbico

-Evolux Diesel: $1.688 por litro

-V-Power Diesel: $1.949 por litro

Precios de combustible de Axion Energy

-Axion Súper: $1.659 por litro

-Quantium: $1.949 por litro

-GNC: $629 por metro cúbico

-Axion Diesel X10: $1.798 por litro

-Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Precios de combustible de Puma

-Nafta Súper: $1.638 por litro

-Max Premium: $1.917 por litro

-GNC: $497 por metro cúbico

-Puma Diesel: $1.666 por litro

-Ion Puma Diesel: $1.882 por litro

