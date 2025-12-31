La AFA salió al cruce de las acusaciones: defendió los acuerdos actuales y denunció un intento de "desestabilización"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rompió el silencio tras los recientes allanamientos judiciales y emitió un fuerte descargo para defender su gestión comercial. A través de un comunicado de prensa, la entidad argumentó que, desde la asunción de la nueva conducción en 2017, se inició un proceso de "revalorización de los activos", renegociando vínculos con sponsors y agentes de partidos que, en muchos casos, mantenían derechos cedidos hasta el año 2030 bajo condiciones que consideraron “desventajosas” para las arcas de la entidad.

El eje central de la defensa gira en torno a la "ecuación económica" de los contratos. Según la AFA, antes de la gestión actual, la distribución de ingresos resultaba perjudicial para la institución, llegando en algunos casos a ceder hasta un 70% de la facturación a los intermediarios que administraban los derechos, mientras que la casa madre del fútbol argentino apenas retenía el 30% restante de lo generado por su activo principal: la Selección Argentina.

El comunicado emitido por la AFA

Para ilustrar esta disparidad, el texto enumera ejemplos de gestiones pasadas. Menciona que el antiguo agente comercial ISL se quedaba con el 55% de los ingresos, seguido luego por la empresa Santa Mónica, que operaba bajo un esquema de 50 y 50. En el caso puntual de la organización de amistosos internacionales, el comunicado señala que se llegaba a otorgar hasta un 35% de los ingresos mayores al agente (mencionado como el "señor Guillermo Tofoni") y un 65% a sus asociados, dejando a la AFA con una suma fija de apenas un millón de dólares por encuentro.

En esta línea, la conducción activa asegura haber revertido la balanza comercial. "En la actualidad, esto se ha logrado dar vuelta, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian", detalla el documento. Con esta cifra, la entidad busca justificar los porcentajes de los contratos vigentes que hoy están bajo la lupa de la Justicia, presentándolos como una mejora sustancial respecto a los negocios de décadas anteriores.

Claudio "Chiqui" Tapia, bajo la lupa judicial

El comunicado también carga con dureza contra los denunciantes y críticos de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, atribuyendo las acusaciones a intereses económicos heridos. "Es entendible que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en causar desgaste institucional", dispararon. La AFA calificó la situación como una "trama de mentiras y desinformación" impulsada para forzar una negociación que reinstale viejos privilegios.

Finalmente, el texto cierra con un mensaje político, desestimando que existan intenciones nobles detrás de las denuncias. "No existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares", sentenciaron.

Ruta del dinero de la AFA: la UIF viaja a Estados Unidos para buscar datos claves sobre cuentas y sociedades fantasmas

El hallazgo de documentos clave y la situación de Faroni

El descargo de la AFA surge como respuesta directa al despliegue de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizó múltiples operativos en la sede de Viamonte, el predio de Ezeiza y la casa del empresario Javier Faroni en Nordelta. Durante los procedimientos, ordenados por la Justicia, los agentes hallaron un contrato firmado en 2021 por Tapia y Pablo Toviggino que otorga a la empresa de Faroni la exclusividad de cobros y pagos en el exterior hasta 2026, con una comisión del 30%.

La situación del empresario teatral y ex diputado se complicó en las últimas horas tras dictarse su prohibición de salida del país. Faroni fue interceptado en Aeroparque cuando intentaba viajar a Uruguay y, según fuentes de la investigación, habría intentado descartar su teléfono celular al ser notificado de la medida. La Justicia investiga si la estructura de su compañía y el contrato de exclusividad fueron utilizados para maniobras de lavado de activos.

Paralelamente, la investigación sumó un nuevo capítulo con el peritaje oficial de una mansión en Pilar vinculada a autoridades de la AFA. El informe entregado al juez Marcelo Aguinsky tasó la propiedad en más de 20,8 millones de dólares, una cifra exorbitante comparada con los 1,8 millones declarados en su compra. El predio cuenta con helipuerto, canchas deportivas y una colección de 54 vehículos de alta gama.

