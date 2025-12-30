La investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está a punto de dar un salto internacional decisivo. Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), tiene programado viajar a Washington durante la primera semana de 2026 para mantener reuniones claves con autoridades del Financial Crime Enforcement Network (FinCEN). El objetivo de la misión es activar los mecanismos de cooperación bilateral para acceder a información de inteligencia financiera que podría destrabar las causas que tramitan en los tribunales locales.

El viaje se enmarca en un convenio de colaboración vigente entre la UIF y el organismo del Tesoro norteamericano, especializado en combatir el lavado de activos. Este acuerdo permite no solo requerir datos específicos sobre maniobras sospechosas, sino también “recibir información espontánea” sobre delitos financieros que involucren a ciudadanos o entidades argentinas en suelo estadounidense. Los jueces que instruyen los expedientes aguardan con expectativa los resultados de estas gestiones, que podrían aportar pruebas fundamentales.

La AFA, cada vez más complicada

La investigación apunta principalmente a un circuito armado para sacar plata del país usando una red de empresas registradas en Estados Unidos, en lugares como Florida o Delaware. La sospecha de la Justicia es que se usaron estas firmas para desviar los dólares que entraban por contratos de la AFA (como los amistosos de la Selección después de Qatar y varios sponsors) para evitar que ese dinero ingrese legalmente a las cuentas de la entidad en Buenos Aires.

La empresa clave bajo la lupa es Tourprodenter LLC, creada en 2021 y manejada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Esta sociedad tiene un contrato exclusivo para organizar eventos y cerrar acuerdos internacionales a nombre de la AFA, pero los investigadores notaron algo raro: maneja volúmenes millonarios de dinero a pesar de no tener empleados ni una oficina real. La Justicia quiere saber si funcionaba simplemente como una "pantalla" para mandar la plata a cuentas personales.

El panorama para Faroni se complicó mucho en las últimas horas. En la causa que tiene el juez Luis Armella, la policía allanó la casa del empresario y, además, le prohibieron salir del país justo cuando estaba por subirse a un vuelo privado hacia Uruguay. Este operativo se suma a los que ya se hicieron en las oficinas de la AFA en la calle Viamonte y en el predio de Ezeiza.

Pero Tourprodenter sería solo una parte del problema. Según los datos que lleva Starc, habría al menos otras cinco empresas conectadas entre sí y vinculadas directamente con altos dirigentes del fútbol argentino. Lo que la UIF busca confirmar en Washington es si estos dirigentes figuran como dueños de cuentas bancarias en importantes entidades financieras de Estados Unidos, lo que cerraría el círculo sobre el destino del dinero.

El riesgo de una intervención judicial de Estados Unidos

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que este sistema complejo de empresas tiene un solo fin: esconder quiénes son los verdaderos dueños de la plata. Al usar muchas "capas" de sociedades en distintos estados, se hace difícil identificar a las personas físicas que controlan los fondos. Por eso, el intercambio de información internacional es clave para "levantar el velo" y ver quién está detrás.

La gravedad del caso podría hacer que intervenga la Justicia norteamericana. Como las operaciones se hicieron usando bancos de allá, es muy posible que se consideren delitos de lavado de dinero bajo las leyes de Estados Unidos. Ante esto, no se descarta que fiscales federales de ese país decidan involucrarse en la investigación, por lo que Starc podría reunirse también con funcionarios judiciales locales durante su viaje.

El caso de Tourprodenter es el ejemplo perfecto de lo que sospechan las autoridades: una empresa "fantasma" sin estructura que maneja contratos millonarios de los campeones del mundo. La idea es probar que estas firmas se usan para "triangular" la plata: en lugar de ir a la AFA, termina en patrimonios privados ocultos en el exterior. La cooperación entre Argentina y Estados Unidos es más que fluida en la gestión Milei y este viaje busca conseguir la "ruta del dinero" completa, una prueba fundamental para avanzar con los juicios y los embargos.

