La Corte rechazó apartar a la UIF como querellante en la causa “Cuadernos”

La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes una serie de planteos presentados por las defensas y funcionarios pidiendo el apartamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa de los “Cuadernos” del ex chofer Oscar Centeno, que comenzó a ser juzgada el jueves por el Tribunal Oral Federal 7. La UIF investiga posible lavado de activos.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron las presentaciones porque no se dirigían “contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”. Los recursos habían sido impulsados por las defensas de los empresarios Hugo Dragonetti, Mario Rovella y Pablo José Gutiérrez. También se rechazaron pedidos de Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y ex Subadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad.



Quiénes son los ex funcionarios K más complicados en el juicio por la Causa Cuadernos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La causa 9608/2018, surgió por los escritos de Centeno, quien era chofer del exfuncionario del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta y, según argumentan las querellas, registraba los “viajes de recaudación” que hacía su jefe. Además, en otra causa, también de 2018 -la número 13816- se investiga la llamada “camarita” o cartelización de la obra pública.

Ese expediente se abrió por la declaración de arrepentidos que habrían explicado en sede judicial cómo los empresarios, desde la Cámara de Construcción, se ponían de acuerdo con los funcionarios para ganar la obra pública.

Quiénes son los empresarios involucrados en el juicio contra Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos

Sin embargo, esas declaraciones no habrían sido registradas en formato audiovisual como lo requiere la ley. Los jueces establecieron que lo que dijeron los arrepentidos se incorporará por lectura y queda la duda si declararán en forma oral en el juicio, que se prevé q

En tanto, por incumplimiento de las formalidades de la acordada 4/2007, la Corte Suprema desestimó la presentación de la defensa de Gutiérrez que reclamaba que se hicieran peritajes contables sobre la base de partidas presupuestarias por la Dirección Nacional de Vialidad. Y tampoco avaló el pedido de ese empresario para que dos arrepentidos, el ex titular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens, declararan como testigos en la instrucción suplementaria previa al debate oral.

Megacausa

El jueves pasado fue la primera audiencia del juicio de la causa “Cuadernos”. El Tribunal Oral Federal 7 juzga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes, imputados por liderar, organizar e integrar una “asociación ilícita” que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero y adjudicar licitaciones.