Seguí en vivo el juicio contra Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada desde hoy como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos exministros de su gobierno, el remisero autor de los “cuadernos” Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”.

Cuadernos “es solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará este jueves.

Desde las 9.30, y con trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación, los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero darán inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.

La expresidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la causa Vialidad y que la Corte Suprema dejó firme este año.

