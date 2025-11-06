Este jueves empieza el juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de "cohecho pasivo" en la famosa Causa Cuadernos, basada en las anotaciones manuscritas de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, mano derecha del entonces ministro de Planificación Julio De Vido. Se la acusa de haber liderado una asociación ilícita que se habría dedicado a recaudar fondos ilegales a través de sobornos en los procesos de adjudicación de la obra pública entre 2003 y 2015.

Entre los imputados se encuentran también otros 19 exfuncionarios, entre ellos Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y Juan Manuel Abal Medina, y 65 empresarios que habrían pagado las coimas.

Un grupo de 25 personas, integrado por el propio Centeno y 24 empresarios de primera línea, busca un acuerdo con el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) número 7 y sus testimonios serán incluidos como prueba. Para evitar el juicio oral y ser sobreseídos, los empresarios ofrecerán a la Justicia una “reparación integral del daño” que rondaría los 40 millones de dólares.

Los "arrepentidos" participarán de una audiencia clave con los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli este viernes, por videollamada. La fiscal Fabiana León, a cargo de la querella por la Unidad de Información Financiera (UIF), ya adelantó que se opondrá a cualquier pacto.

Quiénes son los 25 arrepentidos en la Causa Cuadernos

Estos son los arrepentidos cuyas confesiones se incluyen en el juicio como prueba: