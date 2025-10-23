jueves 23 de octubre de 2025
Procesamiento político

La Justicia rechazó el pedido de sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y confirmó el juicio oral en la causa Cuadernos

La defensa de la dirigente política sostuvo que la imputación ya había sido resuelta en la causa Vialidad por asociación ilícita. Aun así, se decidió que la investigación continúe su curso y que se desarrollen nuevas instancias judiciales a partir del 6 de noviembre, manteniéndose firme la acusación en su contra por presuntas coimas, según reportes previos.

Cristina Fernández de Kirchner
La expresidenta fue condenada en la causa conocida como "Causa Vialidad" a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos | CEDOC

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó hoy el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea sobreseída de manera anticipada en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas", y consideró que los hechos imputados no están cubiertos por lacosa juzgada” y que el juicio podrá iniciarse el próximo 6 de noviembre, con decenas de imputados y cientos de testigos. A través de esta investigación se busca esclarecer un presunto sistema ilegal de recaudación de sobornos liderado por la acusada, en el que empresarios pagaban dinero a cambio de mantener contratos con el Estado y beneficios indebidos.

Sosteniendo que ya había sido absuelta por asociación ilícita en la causa Vialidad, la defensa de Kirchner alegó que no podía ser juzgada nuevamente por ese delito en esta investigación. A pesar de ello, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron el argumento, señalando que los hechos y las personas involucradas en ambas causas son diferentes, por lo que corresponde que la cuestión se resuelva en el juicio oral.

