El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó hoy el pedido de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que sea sobreseída de manera anticipada en la causa conocida como “los cuadernos de las coimas", y consideró que los hechos imputados no están cubiertos por la “cosa juzgada” y que el juicio podrá iniciarse el próximo 6 de noviembre, con decenas de imputados y cientos de testigos. A través de esta investigación se busca esclarecer un presunto sistema ilegal de recaudación de sobornos liderado por la acusada, en el que empresarios pagaban dinero a cambio de mantener contratos con el Estado y beneficios indebidos.

Sosteniendo que ya había sido absuelta por asociación ilícita en la causa Vialidad, la defensa de Kirchner alegó que no podía ser juzgada nuevamente por ese delito en esta investigación. A pesar de ello, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero rechazaron el argumento, señalando que los hechos y las personas involucradas en ambas causas son diferentes, por lo que corresponde que la cuestión se resuelva en el juicio oral.

NOTICIA EN DESARROLLO