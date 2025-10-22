La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió este martes a la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en su domicilio de San José 1111, San Telmo. Este miércoles, la activista por los derechos humanos cumple 95 años. Nació el 22 de octubre de 1930, exactamente cuarenta años antes que el presidente Javier Milei, que cumple 55.

La dirigente de Fuerza Patria compartió un posteo en la red social X con una foto en la que toma de la mano a De Carlotto, y le deseó un feliz cumpleaños. La activista lleva un llamativo saco color violeta claro.

Las palabras de Cristina sobre Estela: "Supo transformar su dolor en obra colectiva"

Cristina Kirchner y Estela de Carlotto mantienen una buena relación desde hace décadas, que se confirmó con esta visita, a la vez un gesto privado y una declaración pública.

"Hoy, Estela cumple 95 jóvenes años. Ayer por la tarde estuvo en San José 1111. Vino a visitarme", relató la ex presidenta en su cuenta de la red social X, que es leída por más de 6 millones de seguidores. .

"La serenidad y calidez que trasmite siempre fue algo que me llamó la atención", destacó Cristina Kirchner. Supo transformar su pérdida y su dolor en obra colectiva y reparadora". Y cerró: "Sin lugar a dudas, Estela es una de esas personas imprescindibles en la historia de nuestro país. Feliz cumpleaños… Estela de Carlotto".

Desde que comenzó a cumplir con el régimen de prisión domiciliaria, el 17 de junio, Cristina Kirchner recibió a numerosas personalidades de la política y el activismo por los derechos humanos, como el presidente de Brasil, Luis "Lula" Da Silva.

Día Nacional por el Derecho a la Identidad

Además, el 22 de octubre se celebra en la Argentina el Día Nacional por el Derecho a la Identidad, consagrado por la la Ley N° 26.001. Se eligió ese día para conmemorar la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, porque la organización fue creada el 22 de octubre de 1977. Desde ese momento, su trabajo permitió que 140 nietos y nietas que habían sido apropiadas por la dictadura militar recuperaran su identidad.

Entre las personas que conocieron a su familia de origen se encuentra Guido Carlotto, el nieto de Estela, identificado en 2014.

En el aniversario 48° de la organización, Abuelas de Plaza de Mayo convoca a sumarse a la campaña “Soy de Abuelas” para visibilizar la búsqueda. Proponen difundir en redes sociales #SoyDeAbuelas.