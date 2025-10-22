El presidente Javier Milei protagonizó un llamativo cruce con el joven diputado francés Louis Boyard, integrante del partido de izquierda radical La France Insoumise (LFI), luego de que el legislador de 25 años fuera captado quitándose discretamente un reloj poco antes de hablar con la prensa, un gesto que se volvió viral en redes.

Fue el pasado jueves 16 de octubre en el Parlamento francés donde Boyard, quien durante la sesión había denunciado el "presupuesto de violencia social increíble" en referencia al aumento de impuestos para aprendices y la reducción de las ayudas a la vivienda, se sacó un reloj y lo guardó en el bolsillo segundos antes de hablar con el canal Bfmtv.

El gesto, que ocurrió durante la sesión sobre la moción de censura al primer ministro Sébastien Lecornu, no tardó en volverse viral en redes sociales luego de que fuera interpretado como un intento fallido de ocultar un signo de riqueza que sería incompatible con el discurso anticapitalista que sostiene.

"La hipocresía de la izquierda. Fin", lanzó Milei a través de su cuenta oficial de X, compartiendo el video del joven diputado francés para aprovechar la oportunidad y golpear a la izquierda. No obstante, el mandatario argentino no contaba con que el legislador le respondiera poco después.

En perfecto español, Boyard sorprendió al presidente libertario y, tuteándolo directamente, le respondió: "¿Qué hacés hablando de mi reloj? Vos le estás vendiendo tu país a los yankees por menos que eso. Pedazo de perrito imperialista".

"Bueno, me agarraron…al parecer tengo un Rolex, eso hizo millones de vistas, el presidente de la Argentina lo compartió, es el brazo derecho de Donald Trump en lo internacional", agregó luego, ampliando su respuesta con un video donde da explicaciones sobre lo ocurrido en el Parlamento francés.

Mostrando el reloj de la polémica junto a una foto de una tienda online de un reloj Tissot, agregó: "Lamento decepcionarlos, pero no tengo un Rolex, tengo este reloj de 295 euros. Me lo regalaron mis amigos cuando cumplí 25 años. Lo llevo a muchísimas entrevistas, como muevo mucho los brazos y puedo golpear mesas u otras cosas, tengo la costumbre de sacármelo".

El llamativo cruce evidencia la dimensión internacional de la cruzada ideológica de Milei, quien ya es reconocido por su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump y su postura contra la izquierda global.



