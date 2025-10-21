Milei vuelve a Córdoba para cerrar la campaña a 5 días de las elecciones legislativas

16:37 | Un regalo para el presidente Milei

En medio de la expectativa por la llegada del presidente, una simpatizante de La Libertad Avanza se acercó al Buen Pastor con un presente en las manos: un caballo de plástico color violeta. "Me hubiese gustado encontrar un leoncito", comentó Elba, en alusión al emblema que identifica al espacio libertario y a Javier Milei. Explicó que quiso acercarle el obsequio aprovechando su visita a Córdoba, ya que este jueves el mandatario celebrará su cumpleaños.

16:21 | Operativo de seguridad

Pasado el mediodía, en la zona del Buen Pastor ya se desarrolla un amplio operativo de seguridad. En el lugar se observan efectivos de Gendarmería Nacional, de la Policía de la Provincia y agentes de control municipal. La llegada del Presidente está prevista entre las 17.30 y las 18.00.

Milei en Córdoba

El presidente Javier Milei visitará esta tarde la ciudad de Córdoba, donde tiene previsto participar en una actividad pública en el sector del Buen Pastor, en el corazón del barrio Nueva Córdoba.

De acuerdo con fuentes oficiales, el mandatario aterrizará cerca de las 17.30 y luego se dirigirá hacia la intersección de San Lorenzo e Ituzaingó, punto elegido para el encuentro con el público. Allí podría realizar una caminata breve o dirigir unas palabras a los asistentes, aunque el formato no fue confirmado.

El campo: entre la confianza y la cautela en un clima político decisivo para Milei

El jefe de Estado estará acompañado por referentes y funcionarios de La Libertad Avanza, entre ellos Gonzalo Roca, quien encabeza la lista libertaria de candidatos a diputados nacionales por Córdoba. Desde el espacio remarcaron que no se trata de un acto de campaña, sino de una instancia de "cercanía con la gente".

Por la visita presidencial, el municipio dispuso restricciones al tránsito en la zona. No se podrá circular por avenida Hipólito Yrigoyen ni por bulevar San Juan, y habrá cortes en calles aledañas como Independencia, Ituzaingó, Illia, Chacabuco, Buenos Aires, Obispo Oro, Montevideo, Vélez Sársfield, Obispo Trejo y San Luis.

Cómo votar con Boleta Única en Córdoba: paso a paso y simulador oficial

Las líneas de colectivos que transitan por esas arterias también modificarán sus recorridos habituales. Los desvíos podrán consultarse a través de la aplicación "Tu Bondi". Las autoridades municipales pidieron a los automovilistas transitar con precaución y seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito.

Fuentes cercanas a Casa Rosada anticiparon que Milei permanecerá pocas horas en la capital provincial y regresará a Buenos Aires durante la noche.