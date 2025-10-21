El campo: entre la confianza y la cautela en un clima político decisivo para Milei

En un año político clave, el ánimo del campo argentino refleja prudencia. Según la última edición del Ag Barometer Austral, elaborada por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, los productores mantienen una confianza moderada: el 68% considera que no es un buen momento para invertir en activos fijos, aunque el balance general del negocio sigue siendo positivo.

“El sector sigue mostrando confianza en el futuro, pero la desaceleración económica y las tasas de interés altas afectan la percepción sobre el presente”, explicó Carlos Steiger, director del Ag Barometer.

Un año electoral que impacta en la economía

El informe señala que el Gobierno enfocó su estrategia electoral en la baja de la inflación, sostenida por un tipo de cambio estable y equilibrio fiscal. Sin embargo, la suba de tasas “astronómicas” para contener la demanda de dólares afectó el consumo y la inversión.

Crece el número de indecisos y el voto en blanco se consolida como la tercera fuerza

Aun así, el agro se muestra más dinámico que el resto de la economía. Para la campaña 2025/26, se proyecta un aumento del área sembrada del 1,9% y una producción total récord de 142,6 millones de toneladas. En paralelo, el mercado internacional de carnes anticipa rentabilidades históricas para los productores ganaderos.

La encuesta incluyó una pregunta especial sobre las elecciones legislativas. El 47% de los productores cree que La Libertad Avanza podría revertir la derrota en Buenos Aires, mientras que el 53% considera que el resultado nacional será adverso al oficialismo.

Entre los optimistas predomina la idea de que el interior productivo y los votantes rurales podrían equilibrar la balanza, mientras que los más escépticos mencionan el desgaste de gestión, la pérdida de credibilidad y la lentitud de los cambios económicos.

Los candidatos van por los indecisos y los desencantados: más de 200 mil votos en juego

En síntesis, el campo expresa un optimismo moderado, donde la esperanza de continuidad económica convive con la cautela ante el contexto político.

El fantasma del populismo

El 84% de los productores manifestó preocupación ante la posibilidad de un triunfo populista en 2027, temiendo un regreso a políticas intervencionistas como retenciones altas, controles cambiarios o prohibiciones de exportación.

Índice de Confianza del Campo | Universidad Austral

“Para el productor argentino, estabilidad es sinónimo de previsibilidad”, resumió Steiger. “No quiere volver al déficit fiscal financiado con emisión, que nos llevó a las puertas de la hiperinflación en 2023”.

Inversión en pausa y ganadería en auge

El índice de expectativas de inversión cayó por debajo de los 100 puntos. El 68% de los productores considera que no es momento para invertir, frente a un 32% optimista. Las tasas de interés elevadas y la incertidumbre cambiaria son los principales factores que frenan los proyectos.

En contraste, la ganadería atraviesa un momento excepcional:

- El 89% de los productores prevé muy buena rentabilidad en la cría.

- El 82% mantiene expectativas similares para la recría.

- Los precios del ROSGAN y del Mercado de Cañuelas se ubican en niveles récord.

La baja temporal de retenciones a cero, aplicada en septiembre, no alteró significativamente las decisiones de venta. En cambio, crece la inversión en fertilización, tanto nitrogenada como fosfatada, mostrando una apuesta prudente pero firme por mejorar rendimientos.