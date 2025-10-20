Desde CNN compararon a Javier Milei con un “Wolverine de bajo presupuesto”

La figura del presidente argentino, Javier Milei, volvió a ser objeto de burla en la televisión estadounidense. Esta vez fue durante el programa de sátira política “Have I Got News for You”, emitido por CNN, donde los comediantes ironizaron sobre su reciente presentación en el Movistar Arena y el respaldo financiero del expresidente Donald Trump a la Argentina.

El humorista Roy Wood Jr., conductor del ciclo, abrió el segmento refiriéndose al anuncio de la Casa Blanca sobre un paquete de ayuda económica de 20 mil millones de dólares destinado al país. Con tono irónico, advirtió que el dinero “va a terminar en manos de este tipo”, mostrando una imagen de Milei en pantalla y desatando las risas del estudio.

Lueg, el programa proyectó fragmentos del show musical que el mandatario argentino realizó junto a su banda en la presentación de su libro, lo que dio pie a una serie de comentarios sarcásticos. “Parece muy responsable…”, lanzó una de las panelistas, mientras otro invitado sumó entre carcajadas: “Esto pasa cuando no dejan a sus hijos dedicarse al arte: lo terminan haciendo igual, antes o después de ser dictadores”.

La secuencia culminó con una comparación que rápidamente se volvió viral: “Miren a ese Wolverine de bajo presupuesto”, bromeó uno de los comediantes, generando carcajadas del público.

Día 680: Milei ya perdió y ya ganó

El sketch también incluyó una referencia a la ayuda económica prometida por Trump, sobre la que Wood Jr. ironizó: “Trump anunció que enviará 40 mil millones a la Argentina. Si la historia sirve de guía, sus funcionarios terminarán huyendo allí”, en alusión a los nazis que se refugiaron en el país tras la Segunda Guerra Mundial.

La aparición de Milei en programas de comedia estadounidenses no es nueva. Semanas atrás, el Saturday Night Live (NBC) también lo parodió, comparándolo con Austin Powers y calificando su estilo como un “fenómeno barrial” que traspasa fronteras.

LB CP