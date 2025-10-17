Gustavo Córdoba: “Le pusieron más detalle al Movistar Arena que a la visita a la Casa Blanca”

El analista político Gustavo Córdoba aseguró que desde la administración de Javier Milei “le pusieron más detalle al Movistar Arena que a la visita a la Casa Blanca”.

“Es la diferencia categoría de la personalidad política internacional de cada uno. Creo que ahí estuvo en evidencia el personaje imprevisible pero cuidadamente imprevisible que es Donald Trump contra una muestra de la improvisación política extrema”, sostuvo el consultor

“Le pusieron más detalle al Movistar Arena que a la visita a la Casa Blanca”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Elecciones 2025

“Creo que la pelota está del lado del gobierno. Tienen que hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de revertir un resultado casi puesto. Quizás en algunos lugares, en algunas provincias puedan hacerlo, en otras no creo”, explicó.

“En otras podrán recortar un poquito, pero por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires a favor del gobierno que en esta elección no votan los extranjeros. Después hubo una deserción selectiva electoral de votantes libertarios. Entonces si ellos ponen el foco en dinamizar y en movilizar a su propio núcleo duro de votantes, quizás puedan subir y descontar un poquito la diferencia”, analizó.

Al referirse al parámetro económico, Córdoba consideró que “el plan económico de Milei ya pasó a mejor vida, porque con la doble intervención del Fondo Monetario y el gobierno norteamericano ya está, el ministro de Economía es el secretario del Tesoro norteamericano”.

"Los que lo votaron, se armaron un Milei a la medida"

“Y en segundo lugar la cuestión de los escándalos políticos que se suceden sin parar. Entonces para movilizar a la población vos necesitás un círculo virtuoso de la economía y además que la política no haga macana. Todo lo contrario de lo que está pasando ahora”, argumentó.

En otra parte de su análisis aseveró que “el presidente no cambió en lo más mínimo sigue siendo el mismo Milei, quizás tiene un poquito menos de intolerancia que tenía cuando fue electo presidente”.

“Lo que cambió fue la sociedad argentina que quizás al momento de votarlo, los que lo votaron se armaron un Milei a la medida y ahora se ve con claridad y nitidez el único Milei que hay. Cambió una parte de la sociedad argentina que ahora lo ve con otros ojos”, añadió.

“Yo lo que creo es que ganar una elección la puede ganar cualquiera. Ahora gobernar es otro tema, es otra materia. Creo que esta evidentemente se la han llevado a marzo”, concluyó Córdoba.