Milei celebrará su cumpleaños previo al cierre de campaña de la Libertad Avanza en Rosario

El presidente Javier Milei celebrará este miércoles su cumpleaños número 55, previo al cierre de campaña de la Libertad Avanza en Rosario de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. El mandatario aún no tiene agenda de actividades confirmada en el día de su celebración.

Fuentes cercanas al Ejecutivo señalaron que Milei utilizará el día para descansar y reunirse con su entorno cercano, antes de retomar el ritmo de la campaña y avanzar con los cambios en el Gabinete para encarar la segunda mitad de su mandato. Se realizará también una celebración íntima en la residencia de Olivos.

El Gobierno prepara una Ley Bases 2 para después de las elecciones

Este martes, el presidente encabezó una caravana en el centro de la ciudad de Córdoba, acompañado por su hermana, Karina Milei, y por el candidato a diputado nacional en esa provincia, Gonzalo Roca. Durante su intervención, llamó a votar por La Libertad Avanza en las próximas elecciones y repasó algunas de las medidas de su gestión, destacando los avances en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad.

"Tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia y récord de incautación de droga. Estamos terminando con el narcotráfico cuando el gobierno anterior había dicho que no podían hacer nada y que habían perdido. Por lo tanto, tenemos que ir a validar a las urnas si queremos seguir con las ideas de la libertad y progreso o volver a la esclavitud populista del kirchnerismo”, indico con un megáfono.

Milei este martes en Córdoba

“Falta mucho. Nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar 100 años de populismo de la noche a la mañana. Vamos en la dirección correcta. La inflación, que iba camino a convertirse en 20.000%, hoy es del 30%", expresó Milei frente a la multitud de simpatizantes, mientras que a pocas cuadras se realizaba una manifestación opositora.

El próximo y último paso será en Rosario el jueves, la principal ciudad santafesina, donde el mandatario encabezará el cierre de campaña. Así lo confirmó el gobierno y la diputada nacional Romina Diez, referente del espacio libertario en Santa Fe, en las redes sociales.

El acto del jueves en Rosario se desarrollará desde las 19 en el Parque de España. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza, con los candidatos, Diego Santilli y Karen Reichardt, actores centrales de la campaña libertaria tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

En la ciudad, buscarán apuntalar al candidato Agustín Pellegrini, quien tendrá que competir contra la candidata de Provincias Unidas, la vicegobernadora Gisela Scaglia, respaldada por Maximiliano Pullaro, y la candidata de Fuerza Patria, Caren Tepp, entre otras listas.

En la provincia de Santa Fe se pronostica un resultado repartido, por lo que La Libertad Avanza quiere reforzar a sus candidatos. Las encuestas anticipan una "empate técnico" con la lista peronista.

