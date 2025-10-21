“El 26 comienza una nueva época”: Natalia de la Sota busca liderar la oposición a Milei desde Córdoba

Con un multitudinario acto en el Studio Theater, la diputada reunió a una gran cantidad de jóvenes y militantes en la capital provincial. Llamó a “defender la soberanía, las universidades y los derechos de Córdoba frente al ajuste de Javier Milei”.

En un clima de fervor y con fuerte presencia juvenil, la actual diputada definió los ejes finales de la campaña de Defendamos Córdoba, espacio que busca consolidarse como referencia opositora al gobierno nacional. “La coherencia debe volver a ser un valor en la política argentina. El 26 comienza una época nueva en la política de Córdoba”, afirmó la diputada, entre banderas y cánticos que colmaron la sala.

Natalia De La Sota cerró su campaña en Studio Theater | Cedoc

Durante el encuentro, que reunió a docentes, trabajadores de la salud, representantes de PyMEs, centros de jubilados y representantes de organizaciones de personas con discapacidad, se reafirmó el mensaje central de la campaña: defender derechos, cuidar la educación y proyectar futuro desde Córdoba hacia la Nación.

De la Sota marcó con claridad su posición frente al rumbo del Gobierno nacional: “Está claro que el camino de Milei es el fracaso, la página que tenemos que pasar con fuerza. Sin universidades no hay soberanía”, sostuvo, al tiempo que denunció el “ajuste brutal” sobre el sistema universitario público.

Natalia De La Sota se plata como alternativa a Milei en Córdoba | Cedoc

La diputada también advirtió sobre los riesgos de la “alianza Milei–Trump”, al considerar que pone en peligro la autonomía nacional: “Cuando Milei va rogando a los Estados Unidos ayudas o salvatajes, lo que realmente está ofreciendo es nuestra soberanía. Tenemos que cuidarla, y se cuida con los votos el 26 de octubre.”

El acto contó además con la participación de los candidatos Facundo Armella, Gonzalo Fiori Viani y Pedro González Cholaky, quienes destacaron el rol de De la Sota como referente de una renovación peronista y ciudadana. “Si hoy faltan recursos para los jubilados y las universidades, la responsabilidad es de Schiaretti y Milei”, apuntó Armella, recordando que el bloque de diputados de Schiaretti acompañó la Ley Bases.

“Natalia nos devolvió la identidad del peronismo cordobés”, agregó Fiori Viani.

En el cierre, Natalia evocó la figura de su padre, José Manuel de la Sota, con un mensaje de continuidad y esperanza: “Queremos un espacio político con aire fresco, distinto. Volvamos a hacer de Córdoba el corazón del país que late. Gracias, José Manuel querido, que nos ayudás.”

El encuentro dejó una postal clara del cierre de campaña: Defendamos Córdoba busca consolidarse como una fuerza ciudadana, amplia y en crecimiento, que transforma la bronca social en esperanza frente al ajuste de Javier Milei.