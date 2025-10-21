Quiénes pueden votar el domingo 26 y cuándo es opcional: guía práctica para las legislativas 2025

En las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre de 2025, se renuevan 127 bancas de Diputados en todo el país y 24 de Senadores en provincias con turno (CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego). Es la primera elección nacional con Boleta Única de Papel (BUP). El sitio oficial “Elecciones 2025” concentra padrón, cronograma, un simulador y modelos de boleta.

En Córdoba solo se eligen Diputados nacionales y son 9 bancas en juego, según el mapa oficial por distrito de la CNE. En este turno compiten 18 listas en la BUP cordobesa.

Se vota con el DNI que figura en el padrón o un ejemplar posterior (último emitido).

Elecciones 2025: uno a uno, las listas y los candidatos confirmados en Córdoba para diputados en octubre

¿Quiénes pueden votar y cuándo es opcional?

Son electores para cargos nacionales los argentinos nativos y por opción desde los 16 años, y los naturalizados desde los 18. El voto es obligatorio para quienes están empadronados, pero la ley establece que no están obligados los jóvenes de 16 y 17 y las personas de 70 años o más. La no concurrencia no se registra como infracción.

Excepciones previstas por ley

La norma enumera quiénes quedan exentos del deber de votar:

Mayores de 70 años .

Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante el comicio.

Quienes estén a más de 500 km del lugar de votación y lo justifiquen .

Enfermos o imposibilitados por fuerza mayor , con certificación médica .

Personal de organismos y empresas de servicios públicos impedido por razones de servicio (con constancia del empleador).

Las exenciones son optativas.

Cómo votar con Boleta Única en Córdoba: paso a paso y simulador oficial

Argentinos que residen en el exterior: cómo consultar

Para votar desde el exterior hay que tener domicilio en el exterior asentado en el DNI y figurar en el Registro de Electores Residentes en el Exterior. La CNE dispone del portal de voto exterior para consultas y preguntas frecuentes. El plazo para hacer el cambio de domicilio fue hasta el 19 de abril de 2025.

Extranjeros residentes: qué prevé la normativa

Las personas extranjeras residentes no votan en elecciones nacionales; pueden hacerlo en provinciales o municipales si la normativa local lo prevé. En Córdoba, la información y la gestión se canalizan por el Fuero Electoral Provincial que cuenta con un registro especial de electores extranjeros para comicios locales.