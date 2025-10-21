Javier Milei pisó la provincia de Córdoba, uno de los principales distritos electorales del país, para comenzar a cerrar su campaña electoral. El Presidente repitió la formula de los últimos eventos para apuntalar a sus candidatos y tratar de arribar de la mejor manera al decisivo 26 de octubre, fecha de la elección legislativa nacional.

Pese a que diversos sondeos de opinión pública lo muestran en declive, y con rechazo a su figura, el Presidente, como protagonista de las actividades proselitistas, quiere exhibir que su relación con la sociedad no tiene fisuras, que sigue cercano a la gente. Así se mostró en el distrito: se ocupó de saludar a cada persona que pudo y de sacarse fotos. Intentó transmitir optimismo y que “el esfuerzo esta vez vale la pena”, en momentos en los que las turbulencias financieras se sienten.

Y a cada paso que da, tanto él como su equipo se ocupan de enseñar que el respaldo social está intacto, pese a que cada lugar que visitó en el último mes contó con marchas de diversos sectores, como jubilados o estudiantes, para repudiarlo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Virginia Gallardo floja de papeles: su domicilio en Corrientes es un terreno baldío

En la provincia mediterránea no fue la excepción: organizaciones sociales se acercaron hasta la zona de Nueva Córdoba para protestar contra la visita del libertario y tuvo que intervenir la policía para evitar incidentes. En dicha zona el jefe de Estado planificó una caminata junto con el candidato local Gonzalo Roca, la cabeza de la boleta, acompañado de dirigentes como Laura Soldano, Marcos Brizuela Patiño, Laura Rodríguez Machado y Evelin Barroso.

La decisión de ir al distrito obedece a la concentración del “voto anti kirchnerista” que existe allí y las serias posibilidades de quedarse con la elección, según evaluaron en el oficialismo. El raid de campaña incluía Ezeiza, provincia de Buenos Aires, este miércoles y Rosario, Santa Fe, este jueves, como el punto final del despliegue. Sin embargo, decidió suspender la visita al territorio bonaerense y guardar energías para el jueves. En el entorno presidencial, destacaron que se encuentra cansado y prefirió estar al 100% para visitar el distrito que gobierna el radical Maximiliano Pullaro. Otra zona en la que podrían ganar, avizoran en el oficialismo.

El fallo, acatado

En otro orden, el Gobierno insistió durante toda la jornada del martes que acatará el fallo de la Cámara Electoral y publicará los resultados de la elección por distrito. Más allá de versiones que indicaban una apelación, en Balcarce 50 prometieron que no habrá artilugios ni movimientos extraños y que cumplirán con la disposición de la CNE que le exige a la administración libertaria la publicación de los resultados provisorios por distrito electoral.