Javier Milei confirmó que va a "reacomodar el gabinete" tras las elecciones

El presidente Javier Milei brindó una nueva entrevista días antes de las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre y prometió que reorganizará su gabinete tras los comicios, en busca de lograr "las reformas de segunda generación". Además, definió qué considera un triunfo electoral y habló de la reforma laboral.

“De cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos“, dijo Milei este martes 21 de octubre al ser entrevistado por Guillermo Andino en la TV Pública.

El presidente evitó dar precisiones sobre los funcionarios que ingresarían o saldrían del gabinete. En las últimas semanas, circularon versiones sobre la posible formalización de un cargo para Santiago Caputo por sus vínculos con la derecha estadounidense, claves por el salvataje de Donald Trump al gobierno argentino. También se mencionaron posibles renuncias de Gerardo Werthein en Cancillería y de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia.

Noticia en desarrollo...