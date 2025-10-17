De asesor en las sombras a operador visible: el ascenso de Santiago Caputo en el universo Milei

Durante meses, Santiago Caputo fue una figura de manual para los mitos libertarios: el hombre invisible, el asesor que no hablaba, el que no tenía cargo ni firma, pero al que todos llamaban antes de tomar una decisión importante. El estratega hermético que prefería los pasillos a los flashes.

Pero ese libreto parece estar cambiando. En las últimas semanas, Caputo “salió del closet” político: abrió una cuenta oficial en X (sí, real, verificada y sin trolls intermediarios), empezó a mostrarse en reuniones con dirigentes de la oposición y hasta dejó trascender su viaje a Estados Unidos para gestionar encuentros con funcionarios del gobierno norteamericano. Todo, mientras el propio Javier Milei alimenta las versiones de que su asesor estrella podría transformarse en el nuevo jefe de Gabinete.

Del silencio al protagonismo

El giro también tuvo un costado simbólico. Caputo le respondió con tono amistoso un mensaje en redes a Mauricio Macri, gesto que en el ecosistema libertario se leyó como señal de distensión hacia el PRO. Nadie da pasos así sin el visto bueno presidencial.

El propio Milei, al ser consultado sobre si Caputo podía sumarse al Gabinete, fue tajante: “Absolutamente”. Fue la primera vez que el Presidente reconoció públicamente esa posibilidad. Desde entonces, los rumores no pararon: que Francos podría pasar a otra función, que el Gabinete se reordenará después de las elecciones, que Caputo asumiría un cargo formal para consolidar su peso político.

En paralelo, Guillermo Francos se encargó de marcar los límites: “El jefe de Gabinete soy yo, y Caputo no tiene firma ejecutiva”, dijo, con tono más seco que protocolar. Pero en Balcarce 50 todos saben que el poder real no siempre sigue la cadena de firma.

Luces de alerta en el “triángulo de hierro”

Dentro del círculo presidencial, la relación entre Santiago Caputo y Karina Milei sigue siendo materia de especulación. Durante meses, los libertarios hablaban del “triángulo de hierro” que conformaban los dos hermanos Milei y Caputo. Sin embargo, la creciente autonomía del estratega encendió algunas luces de alerta.

Los cambios que vienen

El tablero del oficialismo se mueve con velocidad. En la Casa Rosada circula la versión de que Milei planea reestructurar su Gabinete después de las elecciones. La idea sería formalizar funciones que hasta ahora son informales: Caputo podría asumir un rol ejecutivo y reoxigenar el Gabinete.

Pero el reacomodamiento no se limitaría a la Jefatura. En los despachos oficiales se mencionan posibles movimientos en Seguridad, Justicia y Defensa, tres áreas sensibles para la gobernabilidad. Los nombres que se vienen barajando desde hace un tiempo son los de Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela y también el de Sebastián Amerio, hombre de confianza de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia.

El factor Macri, siempre presente

El factor Macri siempre juega, y ahora no es la excepción. Qué condiciones pondrá el expresidente para apoyar a un Gobierno debilitado y hasta dónde Milei estará dispuesto a ceder. En el Gobierno tienen en claro que el margen de maniobra del Presidente también estará acotado a lo que ocurra el 26