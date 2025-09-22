El Canciller Gerardo Werthein, desmintió que la Argentina esté en conversaciones con el Tesoro de Estados Unidos por un préstamo por US$30.000 millones y señaló que la conversación entre el presidente Javier Milei y su par norteamericano, Donald Trump, será por temas de “relación bilateral”

“Eso es falso. No han comenzado negociaciones con el Tesoro y si las hubiera se hacen bajo ciertos parámetros y nunca hubo una conversación seria sobre un préstamo de esa envergadura”, aclaró el jefe de la diplomacia argentina.

Así, en diálogo con Radio Mitre, el canciller dejó sin efecto la versión que circuló durante todo el fin de semana acerca de una negociación entre la Argentina y Estados Unidos para que el país garantice los pagos de deuda de 2026.

Werthein precisó que durante la conversación con Trump se hablará de la “relación bilateral” y dijo que, a raíz de este encuentro, hubo “muchas especulaciones”.

Fuente: Noticias Argentinas

