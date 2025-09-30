Internaron a Estela de Carlotto en una clínica de La Plata: recibe atención por cuadro de vómitos y deshidratación

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto debió ser internada este martes por la mañana en una clínica privada de la ciudad de La Plata, en un ingreso realizado por precaución y con el objetivo de mantener a la histórica dirigente bajo constante observación médica. Así lo informaron fuentes del centro de salud, quienes señalaron que su cuadro "no es nada grave", evoluciona de manera positiva y se espera que reciba el alta en las próximas horas.

A partir de una intoxicación alimentaria, se produjo el ingreso de Carlotto, quien presentó malestar y requirió atención médica inmediata. De esta manera, el equipo que la atiende logró controlar el cuadro, y desde su entorno señalaron que recupera favorablemente, destacando la rapidez y el seguimiento constante de la atención que permitió estabilizarla sin complicaciones.

Noticia en pleno desarrollo...