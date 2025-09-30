martes 30 de septiembre de 2025
Estado crítico

Internaron a Estela de Carlotto en una clínica de La Plata: recibe atención por cuadro de vómitos y deshidratación

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue internada después de una intoxicación. A lo largo de la mañana de este martes, su cuadro evolucionó favorablemente y el equipo médico logró estabilizarla.

Estela de Carlotto
En este contexto, y si sigue con buena recuperación, se espera que la histórica dirigente por los derechos humanos, que cumplirá 95 años el 22 de octubre, reciba el alta este martes por la tarde. | Noticias Argentinas

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto debió ser internada este martes por la mañana en una clínica privada de la ciudad de La Plata, en un ingreso realizado por precaución y con el objetivo de mantener a la histórica dirigente bajo constante observación médica. Así lo informaron fuentes del centro de salud, quienes señalaron que su cuadro "no es nada grave", evoluciona de manera positiva y se espera que reciba el alta en las próximas horas.

A partir de una intoxicación alimentaria, se produjo el ingreso de Carlotto, quien presentó malestar y requirió atención médica inmediata. De esta manera, el equipo que la atiende logró controlar el cuadro, y desde su entorno señalaron que recupera favorablemente, destacando la rapidez y el seguimiento constante de la atención que permitió estabilizarla sin complicaciones.

Noticia en pleno desarrollo...

