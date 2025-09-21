Tras una semana difícil para el Gobierno, un grupo de militantes libertarios y ciudadanos afines se concentraron este domingo por la tarde frente a Casa Rosada para apoyar a Javier Milei. Envueltos en banderas de Argentina, vivaron al presidente y cantaron el himno nacional. Aunque no hay números oficiales de cuánta gente asistió, en redes sociales se estima que se trató de algunos cientos de personas, en base a los videos que los propios manifestantes compartieron.

El objetivo de la concentración era apoyar al Gobierno en las semanas previas a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, en el marco de una crisis política en la que la imagen presidencial baja a medida que el dólar y la inflación suben. Sin embargo, podría resultar contraproducente, ya que puso en evidencia que el apoyo en las calle fue menor a lo esperado.

Financial Times publicó fuertes críticas al plan económico argentino: dinámica cambiaria "insostenible" e impacto electoral negativo

Además del himno, cantaron la canción "Panic Show" de La Renga, aquella que dice "soy el león" y Milei hizo propia durante la última campaña presidencial; y "Muchachos", el hit del mundial de fútbol 2022, siguiendo la música que salía de parlantes. No faltaron los cánticos contra el kirchnerismo: se escuchó "Saquen al pingüino del cajón para que vea que los pibes cambiaron de idea, llevan las banderas que trajo el león".

La convocatoria al encuentro libertario se hizo con un video de inteligencia artificial

La convocatoria fue difundida a través de un video hecho con inteligencia artificial, donde una mujer mayor, vestida con un largo vestido celeste y un collar de perlas, invitaba: "El domingo 21 de septiembre vení a Plaza de Mayo para apoyar a nuestro presidente. Vení con la familia y traé una bandera o camiseta de Argentina. Compartí este video en tus redes sociales. ¡Viva la libertad carajo!".

Burlas en redes sociales por la escasa convocatoria libertaria: "Estamos bien los 33"

Se vieron pancartas que decían "Vamos Milei" y carteles que hablaban del “56%” que votó a La Libertad Avanza en la segunda vuelta de 2023. En los videos difundidos en redes sociales se ven chicos diciendo que fueron para "apoyar a Milei y terminar con el kirchnerismo", y también personas mayores sentadas en banquitos. En la plataforma X se usó la frase "Estamos bien los 33" para ironizar sobre la poca cantidad de manifestantes.

El secretario general del Frente Patriota, César Biondini, dijo desde sus redes sociales: "Si descontás a los policías de civil y a los empleados públicos del régimen, te quedan 3 personas”. “Estadísticamente Karina quedó bien representada”, ironizó, en alusión al “tres por ciento” que se atribuye como porcentaje de coimas “para Karina” en los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Hasta el último dólar

La investigación de las denuncias por corrupción en la ANDIS son parte del marco que llevó a esta manifestación de libertarios a favor del Gobierno, tras una semana crítica. Además del escándalo de Discapacidad, Javier Milei sufrió la semana pasada el rechazo de la Cámara de Diputados al veto presidencial a las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, apoyado por una masiva movilización donde millones de personas salieron a las calles de todo el país en defensa de la educación pública.

Simultáneamente, y como reflejo del cambio de clima político, se registró una fuerte presión sobre el tipo de cambio que llevó al Banco Central a vender 110 millones de dólares de sus reservas en diez días para contener una corrida. Ante otra semana clave, el Gobierno disfrutó del apoyo de algunos cientos de seguidores.

