Mensaje de Cristina Kirchner antes de las elecciones: "El experimento libertario fracasó"

Cristina Kirchner envió un mensaje a sus seguidores y llamó a votar "por el peronismo" en las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. En un mensaje grabado desde su prisión domiciliaria en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, la expresidenta fue lapidaria en sus críticas a Javier Milei: "El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes", lanzó.

El mensaje completo de Cristina Kirchner

Argentinos y argentinas, queridos compatriotas:

Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores.

El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei, para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida.

El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera.

Y si alguno todavía tiene duda sobre el fracaso, bueno, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días, muy clarito y con todas las letras, textual: 'Los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir'.

Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos y creo que también desde cualquier parte del mundo. Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia, con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación, todo.

Compatriotas, la Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo.

Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo...

Les pido que este domingo vayan a votar porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Es fundamental que todos los ciudadanos lleguen a la mesa sabiendo cuál es la lista del peronismo en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires.

También les pido que cuidemos mucho la elección. El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular.

El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa el día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar.

Este 26 de octubre es: Milei y el ajuste permanente, o la Argentina, nuestra casa común.

