A cuatro días de las elecciones legislativas que renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la composición del Senado, este miércoles el fiscal Diego Luciani dará una charla en el Rotary Club “en exclusiva para socios” y algunos periodistas, entre ellos de PERFIL. “Una voz que todos quieren escuchar desde hace mucho tiempo”, reza la convocatoria prevista para las 12:30 sobre el conversatorio a cargo de Luciani, el fiscal que acusó, junto a su colega Sergio Mola, en el juicio de la causa Vialidad que condenó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios.

La causa Vialidad se inició en 2008 por una denuncia de la entonces diputada Elisa Carrió y se reactivó en 2016 por impulso del ex director de Vialidad, Javier Iguacel, durante el gobierno de Mauricio Macri. El juicio comenzó en mayo de 2019 y terminó en diciembre de 2022. En agosto de ese año, durante unas 10 jornadas Luciani y Mola alegaron y pidieron 12 años de prisión para la ex presidenta por considerarla presunta jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta, además de inhabilitación perpetua para cargos públicos.

Luciani acaba de cumplir 53 años, el 11 de este mes. Según el Currículum Vitae que presentó para postularse a distintos concursos dentro del Ministerio Público Fiscal, ingresó al Poder Judicial en marzo de 1993. Cuatro años más tarde, a partir de junio de 1997, lo nombraron prosecretario administrativo en el juzgado en lo Criminal y Correccional 9, donde estuvo hasta noviembre de 1998. El titular de ese juzgado era Juan José Galeano, quien investigó la causa del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Antes de ejercer como fiscal ante el Tribunal Oral Federal de la justicia de Capital, donde fue nombrado en agosto de 2013, Luciani pasó por la justicia de San Isidro, San Martín y Mercedes, donde tuvo a cargo causas complejas, como secuestros extorsivos.

Luciani había ganado un concurso para ejercer en la ciudad de Rosario pero llegó a los tribunales federales de Comodoro Py por un traslado que definió la entonces procuradora general Alejandra Gils Carbó.

Cursó en 2018 un doctorado en la Universidad de Barcelona sobre corrupción y contratación pública. Su tesis fue dirigida por la profesora María José Rodríguez Puerta.

Este año le otorgaron el reconocimiento de “Fiscal del Año” en la 30ª Conferencia Anual y Reunión General de la International Association of Prosecutors (IAP) en Singapur.

El alegato de la fiscalía en la causa Vialidad

El primer lunes de agosto de 2022, minutos después de las 8:30, Luciani inició vía Zoom su alegato. Dijo que se trataba de una “asociación ilícita piramidal” que habría comenzado en mayo de 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia y continuado en las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner, hasta diciembre de 2015. Luciani habló de una “matriz de corrupción extraordinaria de características inusuales” en el reparto de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.

Ese día, las redes acompañaron su alegato. Un panelista de TV lo comparó con el fiscal del juicio a las Juntas Militares: “El fiscal Luciani, el Strassera del SXXI #CausaVialidad”, escribió. Un diseñador y humorista gráfico fue un paso más: “Las cosas que pasan cuando los fiscales llegan vivos a un lunes”.

La fiscalía dijo que las obras fueron “abandonadas” para el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, argumento que fue rechazado por Justo Pastor Romero, uno de los ingenieros de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) que firmó la auditoría encargada por el ex titular de la entidad, Javier Iguacel, que descartó “desvíos de importancia” en las obras contratadas para construir rutas nacionales en Santa Cruz.

El entonces viceministro de Justicia Juan Martín Mena dijo en ese momento al canal de noticias C5N que de las 51 obras que se juzgaron en Vialidad solo se peritaron cinco, sobre las que incluso no hubo acuerdo entre los peritos sobre la metodología para el peritaje.

En 2022, mientras alegaba en el juicio, se conocieron fotos en las que se veía a Luciani junto al juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien en primera instancia condenó a Cristina Fernández de Kirchner, como parte del equipo de fútbol Liverpool, que jugaba sus partidos en la quinta “Los Abrojos” de Mauricio Macri.

El miércoles revelará algo más de su trabajo en la charla en el Rotary Club.

MU