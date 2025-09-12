Empresarios imputados en la causa Cuadernos ofrecen entregar millones de pesos, departamentos y yates en Miami para no ir a juicio

Este viernes 12 de septiembre, los defensores de los exfuncionarios, financistas y empresarios que están procesados por la llamada "Causa Cuadernos" confirmaron que sus representados ofrecen pagar cifras millonarias para no ir a juicio.

Oscar Centeno, exchofer del exministro de Planificación Roberto Baratta y autor de los cuadernos que dieron origen a la causa, donde registraba el pago de coimas de dueños de importantes empresas a funcionarios estatales para obtener obra pública, expresó a través de su abogado, el defensor oficial Marcelo Sciegata, que está en contra de esta opción. “Por mandato expreso de Centeno manifiesto su oposición, le parece una injusticia impropia basada en un poderío económico del cual él, lamentablemente, carece”, destacó el letrado.

La fiscal Fabiana León también se mostró contraria a darle a los empresarios la oportunidad de reparar económicamente el mal que causaron y exige que vayan a juicio: “En esta fiscalía no se vende impunidad. No hay precio que se puede poner al daño institucional que se ha causado”. La Unidad de Información Financiera (UIF) apoyó esa negativa a aceptar una reparación económica.

Los ofrecimientos de los empresarios imputados en la causa Cuadernos

En la audiencia virtual que arrancó este viernes 12 de septiembre, pasadas las 10 de la mañana, el Tribunal Oral Federal 7 recibió las propuestas que les acercaron la defensa de los empresarios. Por ejemplo, el financista arrepentido Ernesto Clarens ofreció un departamento y un yate en Miami que valen un millón y medio de dólares.

La defensa del empresario Enrique Pescarmona, que entró en la categoría de imputado colaborador, ofreció entregar 510 millones de pesos. Además, su abogado, el doctor Marcelo Nardi, dijo que la compañía de su cliente, Impsa, “no sólo no obtuvo ningún contrato de obra hidroeléctrica, pese a ser la firma con el mayor expertise en Argentina en esa materia sino que fue perjudicada, fue concursada y finalmente estatizada durante el gobierno de Alberto Fernández”.

El abogado luego recordó que “dejamos aclarado que los pagos que les fueron exigidos por los funcionarios públicos a Pescarmona y Francisco Valenti obedecen y están ligados a contratos celebrados en Venezuela, un país distinto, representando episodios coactivos que fueron descriptos en sus declaraciones”.

Oscar Centeno "impotente" ante la posibilidad de ser condenado mientras los "empresarios quedan en libertad”

Por su parte, Mario Rovella ofreció pagar 732 millones de pesos y Julio Paolini la cifra de 826 millones de pesos. También dijeron que están dispuestos a pagar la reparación exigida por el Estado los empresarios Alberto Taselli, Aldo Roggio, Angelo Calcaterra y Hugo Dragonetti.

Los abogados de todos estos imputados señalaron que sus clientes, aunque “se saben inocentes”, necesitan resolver el tema judicial para hacerse cargo nuevamente de sus empresas y volver a tener una vida normal. Ricardo Saint Jean, defensor de Roberto Orazi, fue el primero en exponer este punto. El letrado señaló que ya hubo megacausas como “la mafia del oro, la aduana paralela y el contrabando de armas a Croacia y Ecuador” que finalizaron sin darle respuestas ni a la sociedad ni a los imputados, y luego señaló que los acusados en este caso “llevan seis años de penas naturales, sancionados por el compliance del sistema financiero, han sufrido publicación de sus nombres”.

Su colega Luciano Pauls agregó que el juicio podría extenderse entre 10 y 20 años, porque se trata de un caso que “claramente colapsa al tribunal”. Por su parte, el abogado del exfuncionario Juan Manuel Abal Medina también solicitó que le concedan la reparación económica a su cliente, lo que implicaría el pago de 60 millones de pesos (que deberían actualizarse a valor de hoy).

En este juicio, que comenzará el próximo 6 de noviembre, la principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner, a quien le asignan el rol de liderar la asociación ilícita que le cobraba coimas millonarias a un grupo de empresarios para asignarle obra pública.

Causa Cuadernos: el abogado de Poder Ciudadano aprobó la reparación integral

Hugo Wortman, abogado e integrante de Poder Ciudadano, sostuvo este viernes que la propuesta de realizar una reparación integral del daño es aceptable. “En otros casos de corrupción nunca se recuperó dinero, por lo que si esto sucede será un hecho histórico. En todo el mundo se considera más potente que las penas para delitos organizados como el terrorismo, el lavado de dinero y la corrupción”, expresó el letrado en declaraciones radiales.

Y aseguró que los empresarios quieren “cooperar y aportar información para enjuiciar a los exfuncionarios responsables de la organización criminal, además de reparar el daño causado. Si se les da un incentivo, esto alentará a otros a dar el paso adelante”.

A continuación, señaló que será “la Justicia quien definirá cuánto deberán pagar los empresarios en concepto de embargo, pero además ya ofrecen acciones de responsabilidad social y saneamiento interno en sus compañías. Prefieren aportar dinero para sanear sus empresas y sostener miles de puestos de trabajo, generando un círculo virtuoso para la economía”.

Wortman completó: “Lo que le conviene a la sociedad es recuperar el dinero rápido y que el juicio continúe como todos los demás”.

