miércoles 13 de agosto de 2025
Consumo

Las compras al exterior subieron un 327% en un año según el INDEC

Según las estadísticas de comercio exterior del Indec, los bienes ingresados al país “mediante servicios postales” (tal la clasificación en la que se registran) crecen de manera sostenida mes a mes en el último año; y a mucho mayor ritmo a partir de 2025.

La medida fue facilitada y ampliada por el Gobierno nacional con la idea de dar a consumidores finales y a empresas la posibilidad de adquirir distintos bienes en el exterior.

Mediante esta vía se pueden adquirir desde insumos, repuestos y bienes de capital de pequeño volumen, hasta indumentaria, tecnología, juguetes, accesorios y una gran nómina de productos.

Cuantificadas en dólares, estas compras totalizaron casi U$S 72 millones en junio –último mes publicado–, el número más alto registrado y una cifra 327% por encima de la de junio de 2024.

