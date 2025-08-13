Las compras al exterior subieron un 327% en un año según el INDEC

Las compras al exterior subieron un 327% en un año. Según las estadísticas de comercio exterior del INDEC, los bienes ingresados al país “mediante servicios postales” (tal la clasificación en la que se registran) crecen de manera sostenida mes a mes en el último año; y a mucho mayor ritmo a partir de 2025.

La medida fue facilitada y ampliada por el Gobierno nacional con la idea de dar a consumidores finales y a empresas la posibilidad de adquirir distintos bienes en el exterior.

Mediante esta vía se pueden adquirir desde insumos, repuestos y bienes de capital de pequeño volumen, hasta indumentaria, tecnología, juguetes, accesorios y una gran nómina de productos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuantificadas en dólares, estas compras totalizaron casi U$S 72 millones en junio –último mes publicado–, el número más alto registrado y una cifra 327% por encima de la de junio de 2024.