Cuadernos de las Coimas: aparecieron los manuscritos originales de Oscar Centeno

Los famosos Cuadernos de las Coimas, los documentos compilados durante mucho tiempo por el chofer Oscar Centeno que sirvieron para sustentar la investigación de la corrupción con la obra pública y subsidios durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, llegaron nuevamente en las últimas horas a manos del periodista que investigó y primició el tema, Diego Cabot. Como se sabe, los manuscritos de Centeno habían sido oportunamente fotocopiados por el periodista del Diario La Nación, que luego llevó el tema al juez Claudio Bonadio, lo que sustentó que los abogados defensores de muchos de los imputados siempre se refirieran al tema como "la causa de las fotocopias".

Sin embargo, este martes Cabot recibió un llamado telefónico que le anticipaba la entrega de "importantes documentos", y contó que en una esquina del barrio de Núñez "un hombre que no conocía me entregó en una bolsa lo que parecen los originales que en su momento me había entregado Oscar Centeno".

Noticia en desarrollo...