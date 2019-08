Qué dijeron políticos, periodistas, testigos y acusados sobre los Cuadernos de las Coimas

Un año después de la explosiva revelación de los Cuadernos de las Coimas, megacausa judicial en la que están procesadas más de 40 personas, entre empresarios y funcionarios del Gobierno de Fernández, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, muchas fueron las voces que se escucharon, desde la Casa Rosada, desde la cárcel o desde los medios de comunicación. De esos cuadernos, revelados por el periodista Diego Cabot en La Nación el 1 de agosto de 2018, solo se encontraron fotocopias y el chófer asegura que quemó los originales.

El expediente judicial se originó en las declaraciones de la esposa de un chófer, Oscar Centeno, quien trabajaba para Roberto Baratta, estrecho colaborador del exministro de Planificación. Centeno asentó en cuadernos escolares la bitácora de los viajes que hacía para Baratta, en la que incluyó detalles sobre el intercambio de valijas y bolsos con dinero entre destacados empresarios y funcionarios de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

Según la Fiscalía, cerca de 160 millones de dólares fueron transportados en bolsos entre octubre de 2005 y noviembre de 2015. En los cuadernos del chofer había más de 30 domicilios donde se recogieron los bolsos, mientras que otras direcciones se utilizaban como 'refugios' o 'búnkeres'. Baratta, que había sido excarcelado en otras causas, está detenido, mientras que Julio de Vido, ministro de Planificación del kirchnerismo, sigue en el penal de Marcos Paz.

Desde entonces, una veintena de empresarios declararon como arrepentidos y reconocieron que pagaron sobornos para conseguir contratos de obra pública durante las tres administraciones y el juez de la causa, Claudio Bonadío, los procesó por los delitos de asociación ilícita, dádivas y cohecho en base a las anotaciones que hizo Centeno.

Cuadernos: 174 procesados, un juicio en camino y el factor “arrepentidos”

Algunas frases destacadas de personajes involucrados, funcionarios y periodistas:

- Diego Cabot, periodista de La Nación:

“Entre los cuadernos encontré videos y unas pocas fotos no muy nítidas. Todas esas piezas unidas sirvieron para exhibir el camino de las coimas, que partían de las instrucciones de Néstor Kirchner, continuaban con los recorridos de los laderos de Julio De Vido por las empresas contratistas del Estado para recolectar bolsos repletos de millones de dólares sucios, que terminaban en la quinta de Olivos, en la Jefatura de Gabinete o en el departamento de la familia de los expresidentes, en Juncal y Uruguay (…) El chofer del auto, silencioso testigo de lo que sucedía en su Toyota Corolla en el que trasladaba a Roberto Baratta durante al menos diez años, se encargó de tomar nota de todo lo que podía escuchar y ver, con la precisión de un orfebre. Con cada detalle intentó barnizar de veracidad su relato. No dejó escapar ni siquiera un número que veía al pasar, tomó las direcciones, los nombres, los montos y describió las características físicas de quienes no conocía. Incluso registró hasta el peso de los bolsos o las valijas con plata”.

- Cristina Kirchner, expresidenta:

“Hotesur”, “Dólar Futuro”, “Obra Pública”, “Los Sauces”, “Memorándum de Entendimiento con Irán” y ahora, “Obra Pública II” o la “Causa de los Cuadernos” componen una auténtica novela sudamericana del tiempo que vivimos (…) Diego Cabot habría armado un pequeño grupo de tareas con dos alumnos de la carrera de periodismo para analizar el supuesto material y volcarlo en un informe. En lugar de presentar una denuncia como hace cualquier ciudadano se contactó, no sabemos bien cómo, con el fiscal Carlos Stornelli, quien se mostró extraordinariamente interesado en el caso, requiriéndole que el material sólo se lo dieran a él. (…) El fiscal, ya con las fotocopias de los cuadernos en su poder, tampoco cumplió con el procedimiento legal correspondiente, a saber, hacer la denuncia para que se sorteara el juez competente que debía intervenir en el hecho”.

- Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner:

"Dicen que Cristina Kirchner habría recibido dinero en alrededor de 40 casos, pero enseguida dicen que no existe ninguna prueba de que Cristina haya recibido dinero alguno. Hay una contradicción" (…) “Todo son referencias, especulaciones, pero nunca encontraron ningún elemento concreto que vincule a Cristina con la recepción de ese dinero (…) En todas las causas pasa lo mismo: cada vez que acusan a Cristina no hay pruebas, pero siempre dicen ‘bueno, como ella era Presidenta tenía que haber sabido'".

- Carlos Stornelli, fiscal de la causa:

“Es una investigación donde el botín es inmenso, no está en un solo lugar. Este es un botín enorme que está atomizado: gran parte de ese dinero está localizada y se está trabajando en su congelamiento y recuperación. Tenemos algo más importantes que los cuadernos, y es el que los escribió, y que dice que los escribió y que todo lo que dice allí es verdad (…) Hay chicanas de gente que quiere tratar de desacreditar la investigación. Hubo una gran tarea de investigación previa a que se ordenen las declaraciones que fue corroborar muchos de los datos que se contenían y que eran verificables y eso nos dio la convicción de que estábamos frente a una prueba real".

- Alessandra Minnicelli, esposa de Julio De Vido:

"La historia de los cuadernos es una ficción” (…) "El guionado de la causa de las fotocopias de los cuadernos había sido una oportunidad histórica de parte de la Justicia para determinar, o desentrañar, cómo es el dinero de la política o de los políticos, y cómo era el tema de la cartelización de la Obra Pública (...) "De Vido manejaba la obra pública, totalmente". "No estaba de adorno en el ministerio, hizo toda la planificación federal para el desarrollo productivo de este país. (…) No sé si José López es corrupto, el dinero de los bolsos venía de un empresario”.

Alberto Fernández defendió a Cristina y justificó la fortuna de Báez

- Leonardo Fariña, financista:

“Veo similitudes sobre el caso de la ruta de dinero K, donde estuve involucrado. Había una matriz acá; no fue un hecho aislado (…) Todo lo que partía de (el Ministerio de) Planificación estaba viciado. El delito venía desde el Estado, no del privado. La matriz venía desde el presupuesto, con una partida destinada a obras. Cuando las sacaba, ya estaba viciado”.

- Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción:

“Es involteable la causa de los cuadernos y va a ser elevada a juicio prontamente. La prueba es contundente. Hay arrepentidos exfuncionarios, el chofer, empresarios, reconociendo 'yo pagué' (…) No es solo los que dicen los que se arrepienten, es toda la prueba que se está recolectando en el expediente que sostiene el argumento de los arrepentidos, y eso es lo importante. Los arrepentidos ya pasaron a un segundo plano en la causa que se construyó a partir de las declaraciones de ellos”.

- Alberto Fernández, candidato presidencial:

“Hay un montón de cosas que me llenan de dudas. Es todo muy raro. Si el hecho es cierto y tiene la gravedad que tiene que tener, hacer las cosas del modo que lo hacen ponen en riesgo toda la investigación (…) Los que dicen que (las copias de los escritos) no sirven para nada tampoco es cierto, pero para generar la cantidad de detenciones no tiene ningún valor. No hay ninguna duda de eso. (…) Hay cuadernos que han sido escritos con posteridad a la fecha que realmente dicen y el accionar en el proceso judicial pone en duda la veracidad de los hechos. A los detenidos los empiezan a apretar para que declaren”.

- Margarita Stolbizer, exdiputada nacional:

“Quisiera tomar una de las frases de (Claudio) Bonadio porque me parece de docencia, y es cuando dice que la señora Cristina Fernández de Kichner mantenía vinculadas y encabezaba diversas asociaciones ilícitas (…) Esa interpretación de Bonadio es la que permite articular todos los negocios que se hacían al mismo tiempo, en múltiples ámbitos de la actividad (…) Cristina Kirchner puede convertirse si el tema lo aprueba el Tribunal de alzada en una herramienta muy potente de presión al Senado (…) Personalmente no creo que haya escondites físicos del dinero, para mí hay que buscarlo en las sociedades que habían montado, en las propiedades que compraron los testaferros".

- Víctor Manzanares, excontador de Néstor Kirchner:

“Llevo más de 20 meses preso, mi calculadora humana está afuera, pero se robaron unos 10.000 millones de dólares quizás (…) También hubo fondos en Buenos Aires, así que tampoco se puede tener un número exacta. Son los misterios que tendrá la Argentina. Hicieron negocios para ellos y sus amigos. Las veces que me tocó hacer de chofer de Muñoz, íbamos a una oficina en la avenida Kirchner 952, donde había un armario metálico, tipo caja fuerte artesanal. Y aparte había otra caja fuerte que yo no había visto, que estaba cubierta por un mueble de oficina. Ese cofre por alguna razón terminó en mi oficina, cubierto con papel. Digamos que me dejaron un muerto enterrado en el patio".

Víctor Manzanares: 18 frases claves de la declaración del contador de los Kirchner

- Nicolás Del Caño, candidato presidencial:

“Vemos que la Justicia se acomoda al gobierno de turno. Siempre se pone el foco sobre funcionarios del gobierno anterior y muy poco o casi nada en el actual. Me parece que hay muchas cosas que uno puede cuestionar de la causa. Ningún funcionario del kirchnerismo negó que haya habido corrupción durante su gestión. El entramado con los empresarios es una realidad, más allá de la credibilidad de la causa, que tiene poca. Hay que hacer una reforma profunda, que pueda existir el juicio por jurado, y no como es hoy, que está parcializado en función del poder político”.

- Beatriz Sarlo, periodista:

“Parece que las pruebas tienen cierta solidez. La pregunta es por qué nuestros escándalos políticos son difíciles de entender, aún personas muy entrenadas que pasamos tiempo enorme leyendo prensa tenemos problemas para entender y dar razones de esta historia. Hay muchos elementos de esta historia de los cuadernos que uno ya venía presuponiendo que es la financiación delictiva de la política, pero hay elementos nuevos que son interesantes cómo que para esa financiación delictiva son imprescindibles las empresas. Y cuánto más cara de respetables han puesto los empresarios, más comprometidos están en los cuadernos”.

- Hilda Horovitz, exesposa de Roberto Baratta:

“Oscar me habló de Cristina cuando iba a Olivos; la veía en pijama, desarreglada, pero no tenía contacto con ella Se hablaba mucho más con Néstor Kirchner (…) Los cuadernos estaban en mi placard”.

- Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de Esuco:

“La obra pública iba a ser unos de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar el ganador (…) Mi función era garantizar que el señor que ganaba la licitación les pagara. Si el contratista no cumplía, me responsabilizaban a mí y me dificultaban los pagos de los certificados de mi empresa. También le dificultaban los pagos a la contratista que no había cumplido”.

- Julio De Vido, exministro de Planificación:

“Quiero dejar en claro que a mí nunca me sobornaron ni tampoco firmé con ellos contratos ni renegocié ninguna obra. Es evidente que al invento de los cuadernos se suman un montón carpetazos contra empresarios inescrupulosos que son 'apretables', para los cuales sobornar o intentar hacerlo es moneda corriente. Este apriete no es casual, por el contrario tiene una intencionalidad que debemos dilucidar. No tengo dudas de que Durán Barba leyó la Ley de Responsabilidad del Estado, que hace patrimonialmente responsables a los funcionarios (inútiles, como estos) y junto con la 'redacción' de los cuadernos se armaron 'carpetas' para extorsionar a los empresarios que hoy tiene obras rescindidas, paralizadas, abandonadas o con reclamos administrativos de gastos improductivos, renegociaciones o reclamos judiciales que están accionando contra el Estado”.

Cuadernos | Para el abogado de CFK, no hay "ninguna prueba" de las coimas

- Claudio Uberti, ex funcionario arrepentido:

“Si con Néstor era imposible trabajar, con Cristina era mucho peor (…) Cristina tenía un destrato y una forma terrible de interactuar con la gente. No te saludaba, insultaba a sus colaboradores, especialmente a las mujeres. (Néstor Kirchner) Le pegaba a sus colaboradores. Encontrarse con ellos personalmente era terrible”.

- Héctor Zabaleta, ex ejecutivo de Techint:

“Luego de la llamada de Baratta lo hablé con Luis Betnaza (Techint) y éste me dijo que tenía un compromiso con el gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca. Betnaza me habló en esa ocasión de una cifra que en pesos equivalía a un millón de dólares, según lo que recuerdo (…) [Baratta] Me decía que los pesos no le servían. Me profería distintas amenazas como cortarnos el gas o importar tubos de China diciéndome: ahora vas a ver donde te vas a meter los tubos que tenés en Campana. Era repugnante como patoteaba por teléfono pero finalmente Baratta se resignaba y pasaba a retirar los pesos”.

- Jorge Asís, periodista:

“Néstor Kirchner era un líder de culto y un fenómeno delictivo en simultáneo. El gran error es creerlo sólo una cosa u otra. Fue el último proyecto que tuvo un sistema recaudatorio de acumulación. Pero también es injusto que se diga "todos robaban". No: muy pocos podían tener acceso. Esa guita era de la política. Durante el kirchnerismo, el 90 por ciento de los funcionarios cobraban sueldos y, a lo sumo, hacían alguna diferencia con los viáticos. La parte del león podían sospecharla, e incluso a veces verla desfilar, pero no tenían el menor acceso. Algunos dicen que cuando digo esto intento absolver a la Doctora. Ella podía perfectamente saber las cosas que hacía este muchacho, pero no tenía la menor idea de los detalles”.

- Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete:

“Quien lo recolectaba (al dinero) era Roberto Baratta, ex coordinador del Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción”.

- Sergio Massa, jefe de Gabinete del kirchnerismo:

“Hoy no estoy en la función pública, pero no tengo una sola causa penal, ni un solo tema pendiente con la Justicia, así que lo miro con tristeza, lo miro con bronca también, pero con la esperanza de que haya presos y condenas. Espero que ni los bolsos ni los cuadernos tapen los tarifazos, despidos, cierre de Pymes y lo mal que está la economía hoy. Tenemos que conseguir que haya presos por los cuadernos y los bolsos, pero también que haya un cambio de rumbo en la política económica, porque la gente está mal, triste, desanimada y la plata no le alcanza”.

La esposa de De Vido está segura: "La historia de los cuadernos es una ficción"