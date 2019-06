Cuadernos | Para el abogado de CFK, no hay "ninguna prueba" de las coimas

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, criticó la decisión del fiscal Carlos Stornelli de mandar a juicio oral parte del caso conocido como cuadernos de las coimas. Para el defensor, no hay "ninguna prueba" de que la expresidenta haya recibido retornos a cambio de direccionar contratos de obra pública.

"Dicen que Cristina Kirchner habría recibido dinero en alrededor de 40 casos, pero enseguida dicen que no existe ninguna prueba de que Cristina haya recibido dinero alguno. Hay una contradicción", explicó en diálogo con El Destape Radio.

Beraldi aseguró que no hay ningún elemento de prueba, sino que “todos son referencias, especulaciones, pero nunca encontraron ningún elemento concreto que vincule a Cristina con la recepción de ese dinero”, consideró. "En todas las causas pasa lo mismo: cada vez que acusan a Cristina no hay pruebas, pero siempre dicen ‘bueno, como ella era Presidenta tenía que haber sabido'", cuestionó.

El abogado sostuvo además que no hay una "conexión directa" entre el supuesto soborno y la contraprestación que Cristina Kirchcner podía dar a los empresarios. Beraldi precisó que siendo el cohecho “recibir dinero a cambio de conceder alguna facilidad que está dentro de las competencias funcionales del agente público”, no hay ninguna relación entre las supuestas coimas y los supuestos favores que podía hacer la exmandataria en contraprestación. "No hay conexión directa", señaló.

Además, el abogado de la senadora de Unidad Ciudadana criticó la causa y el impacto mediático que tuvo al decir que "ya perdió toda espectacularidad", y opinó que incluso los medios “ya ni le dan importancia".

Cuadernos: Stornelli pidió la elevación parcial a juicio oral y público de la causa

Entre los pasos a seguir por la defensa, Beraldi adelantó que contestarán la elevación a juicio y pedirán la falta de validez de todo el proceso. “Vamos a plantear que este es un expediente nulo, y que es la consecuencia inmediata de otros actos nulos, por lo cual es nulo el dictamen”, reiteró.

Por último, respecto de la situación de rebeldía del fiscal Stornelli, acusado por presunto espionaje en el marco del caso D’Alessio, dijo que “Es extraño y en toda mi experiencia no he visto que un fiscal esté rebelde con una causa. La rebeldía no tiene que ver sólo con un expediente, es la falta de diálogo que una persona tiene frente a la Justicia”, cuestionó.

A.G./MC