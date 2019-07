Video | Alberto Fernández defendió la inocencia de Cristina y justificó la fortuna de Báez

El candidato a la presidencia por el kirchnerismo, Alberto Fernández, aprovechó una entrevista televisiva no sólo para defender la honradez de su su jefa política, Cristina Kirchner, sino para justificar la fortuna de la expresidenta y de su socio Lázaro Báez: "Acá hay una fantasía que dice que un día llegó (Néstor) Kirchner y le regaló una empresita a Lázaro Báez. No. Lázaro Báez siguió adelante con una empresa, la constructora más importante de Santa Cruz, que había quedado en quiebra después del gobierno de De la Rúa", explicó a Luis Novaresio en el canal América.

Fernández, que competirá por presidencia con Cristina Kirchner como compañera de fórmula, defendió que Báez era "algo más que empleado de un banco". "Hay un sesgo en la información. Quieren ver todo lo negativo", retrucó. #Cuando mirás los contratos que Lázaro Báez tuvo en Santa Cruz, según dicen los datos de la pericia, cobró US$ 4.000 millones. Y lo que Cristina cobró en alquileres son $29 millones. No tiene ningún correlato", explicó el candidato.

Consultado por el entrevistador sobre si le hace 'ruido' la fortuna personal de Cristina Kirchner, Fernández fue tajante: "Para nada", dijo antes de responder que se estudien las declaraciones juradas de Néstor Kirchner: "Se van a dar cuenta de que están equivocados", advirtió. "Setenta y cinco por ciento de la vida activa en el empleo público, y una fortuna fenomenal", retrucó Novaresio- "Pero llegaron con una fortuna muy grande al poder, eh. Según cuentas las historias, parece que fueron abogados a los que les fue muy bien atendiendo al fin de la dictadura. Y que allí hicieron muchos juicios que le dejaron una fortuna", justificó el político.

"Cuando yo renuncié al gobierno de Cristina y tomé distancia de ella, y después critiqué a su gobierno, muchos decían ‘qué coraje tuvo, fue el único que se le plantó a Cristina, es le único que se anima’. Y ahora parece que me convertí en un pelele' (Alberto Fernández)

"De hecho, Kirchner llegó con alrededor de 25 o 30 departamentos en Capital Federal y Santa Cruz. Y ya tenía acumulado una cantidad importante de dinero", se explayó Fernández, que en la misma entrevista se refirió a la presunta intención, deslizada por dirigentes de su espacio, de "revisar" las causas judiciales que emiten los jueces en el próximo gobierno. "Yo particularmente, cuando volví a encontrarme con Cristina, miré las causas judiciales que hay sobre ella. Yo particularmente las estudié", relató.

"Todo el mundo sabe que yo enseño sobre Derecho Penal hace 35 años, que he escrito libros, que conozco el Derecho Penal, soy hijo de un juez penalista que fue parte de la Cámara del Crímen", explicó Fernández para asegurar que "a Cristina se la involucró contra todas las normas". "Yo confío en que Cristina va a probar su inocencia en todas las causas y me parece que se la ha involucrado, con mucho esfuerzo, con construcciones legales difíciles de sostener", dijo.

"La Cámpora tiene un tercio de la lista de Buenos Aires, pero en ese distrito Cristina sacó 38 puntos en la última elección, es una fuerza predominante en la provincia, guste o no. No es que están teniendo una representatividad que no corresponde. Al contrario, yo creo que han cedido mucho. Han cedido paras el ingreso de Sergio [Massa]". (Alberto Fernández)

Aunque negó que, en un eventual gobierno kirchnerista, se vayan a revisar las decisiones de integrantes de la Justicia contra sus dirigentes, dijo que "la actitud de algunos jueces federales, de la Cámara Federal y de ciertos jueces de la casación lo demuestran... Todos sabemos lo que pasa en la Justicia Federal, por lo tanto no seamos hipócritas".

Consultado sobre si personalmente tomaría decisiones revanchistas planteadas por dirigentes del kirchnerismo, Fernández anticipó que, como presidente, no va a vengarse de nadie pero que va a hacer "todo lo necesario para hacer que la República funcione como corresponde". "Lo único que tenemos con lo que terminar que terminar en Argentina es con la venganza. Nosotros no podemos seguir así", dijo en tono conciliador antes de acusar al macrismo de ser más vengativo que el kircherismo.

Mirá el video:

D.S.