Faurie tildó de "chicanita política" los planteos de Alberto F. sobre el acuerdo

Como no podía ser de otra manera, la grieta entre macristas y kirchneristas llegó también a la política internacional. Mientras que desde la Casa Rosada celebraron el acuerdo de libre comercio alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea como un hito histórico, desde la vereda de enfrente pusieron reparos en los daños que éste podría causarle a la industria nacional. El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, había señalado horas atrás: "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo lo haremos. No me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea, me asusta un acuerdo que nos castigue más de lo que ya nos han castigado".

Quien no tardó en contestarle al compañero de fórmula de Cristina Kirchner fue el actual ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, que afirmó: "Todo esto llevó 20 años. Esta construcción no está para que algún dirigente político diga 'yo no lo apoyo'. Es por el bien de los argentinos".

Además, en diálogo con Radio Mitre, el canciller aseguró que "el acuerdo en sí está negociado", por lo que sería "muy difícil cambiar las cosas que están firmadas y negociadas". Al referirse a los cuestionamientos de Alberto Fernández, el funcionario señaló que las negociaciones "no tienen que ser valuadas a la luz de la chicanita política" y del "chiquitaje de nuestra dirigencia que nos ha dejado de rodilla en los últimos 12 o 15 años".

Faurie confirmó que el acuerdo Mercosur-Unión Europea "no prepara ninguna invasión"

Además, Faurie cargó contra la anterior administración, al señalar que el kircnherismo debería dar explicaciones de "por qué durante 12 años la Argentina se aisló del mundo y se alió con Venezuela y con Irán".

El ministro Faurie no solo fue parte de las negociaciones, por el rol oficial que le toca cumplir, sino que también formó parte de la estrategia oficial de comunicación del acuerdo. El presidente Mauricio Macri, para contar que el Mercosur y la Unión Europea habían estrechado las manos, difundió un audio de WhatsApp que le había enviado el propio Faurie. En el mismo, el canciller le anuncia al Presidente, entre sollozos de emoción, lo que se había acordado.

El audio de Faurie

JPA