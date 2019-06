Faurie confirmó que el acuerdo Mercosur-Unión Europea "no prepara ninguna invasión"

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, celebró el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que se anunció este viernes y desmintió a las críticas de algunos sectores productivos argentinos que se habían mostrado alertados por desconocer la modalidad del acuerdo. "No se prepara ninguna invasión", argumentó el canciller.

En una entrevista con el canal TN, Faurie dijo que "no esta preparada ninguna invasión, esto hay que mirarlo con racionalidad. No podemos quedarnos solamente con el mercado argentino porque eso es muy chico para ser competitivos y tener productos con precios competitivos". No obstante, el funcionario del macrismo explicó que la letra chica de todo el acuerdo "se estará conociendo en los próximos días".

A su vez, el canciller aseguró que para aprobarse el acuerdo, deberá pasar por el Congreso argentino así como por el de los otros tres países del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) y los 28 países de la Unión Europea. "Y por último, por el Parlamento Europeo", advirtió, y precisó que en algunos sectores podría tardarse hasta 10 años en que comience a regir el acuerdo mientras que en otros "el día después de aprobarse en el parlamento".

"Lo que hemos acordado es un proceso que genera un espacio de integración entre el Mercosur y la Unión Europea que va a facilitar el acceso de los productos argentinos en muchos y diferentes rubros, tanto del sector agropecuario, alimenticio, pero también del industrial y reduce los aranceles de sus productos que llegan a nuestros país. Productos que Argentina necesita para mejorar su calidad y competitividad", detalló.

Asimismo, Faurie destacó que el acuerdo creará condiciones para que lleguen "inversiones productivas y no especulativas". "Esto genera dinamismo de nuestro comercio, nosotros hemos estado cerrados durante mucho tiempo en el que las economías mundiales se abrieron. Antes de este acuerdo estábamos vinculados con el 9% del producto bruto internacional y ahora lo estamos con el 30%".

Por último, consultado por el emotivo mensaje de audio que le envió al presidente Mauricio Macri y se hizo viral, el ministro expresó que "es un proceso de negociación de 20 años que en estos tres años y medio de gestión de Mauricio Macri logramos terminarlo. Habíamos puesto mucho esfuerzo, por eso el resultado merecía la emoción. Me dio gran alegría poder contárselo al Presidente que en estos dos días había estado siguiéndonos hora a hora, nos mandaba mensajitos todo el tiempo. Muchos no creyeron que se iba a lograr".

J.D. / EA