Con asimetrías, el Mercosur y la Unión Europea cerraron su acuerdo comercial

por Patricia Valli

Los negociadores del Mercosur y la Unión Europea llegaron ayer a un acuerdo político para cerrar finalmente un “acuerdo de asociación estratégica” después de las negociaciones que comenzaron en 1995. Los dos bloques se comprometieron a permitir el ingreso de productos con aranceles más bajos o sin ellos, tanto para bienes industriales como agrícolas.

En la reunión de ayer de Bruselas, se firmó el compromiso político, aunque todavía hay puntos por negociar. La entrada en vigencia del acuerdo puede llevar años. Cuando se termine de firmar, debe ser ser ratificado por los parlamentos de los países miembros.

De acuerdo con los datos de Europa, el acuerdo representa para ese bloque un ahorro de U$S 4.500 millones en aranceles. Para el Mercosur, en tanto, es sólo el 10%, de acuerdo con las estimaciones del sector industrial argentino. Ex negociadores estiman que representará una baja de aranceles por U$S 400 millones para el Mercosur.

Apertura. La UE liberaliza cerca del 100% de su comercio y el Mercosur lo hace en un 90%, aunque el grado de desarrollo de cada mercado no es el mismo. Según los negociadores argentinos, esas diferencias “se tuvieron en cuenta”. Por la Argentina participaron el canciller Jorge Faurie, el ministro de Producción, Dante Sica, la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher, y el secretario de Relaciones Internacionales de Cancillería, Horacio Reyser. Para la Argentina fue una forma de ratificar una política de apertura comercial.

Bruselas abre el 80% de las compras industriales de forma inmediata la liberalización completa e inmediata, según se informó. El acuerdo completo todavía no fue divulgado.Para los sectores sensibles, el Mercosur tiene plazos de hasta 15 años para la baja gradual de aranceles.

Industria. Por el lado de los bienes industriales, el Mercosur no dio detalles sobre la apertura, más allá de los porcentajes. Fue la UE quien festejó que se verá beneficiada con la baja de aranceles para autos (hoy en 35%), autopartes (del 14 al 18%), maquinaria (14 al 20%), químicos (18%), indumentaria (con arancel del 35% hoy), medicamentos, zapatos de cuero y textiles.

“Entre los más desafiados se encuentran mayormente productos industriales. En particular, los relacionados a la metalmecánica, como ser la industria automotriz, los autopartistas, las empresas productoras de bienes de capital y productos metálicos”, indicó un análisis de la consultora Abeceb, que dirigía Dante Sica. “El 60% de la oferta del Mercosur se desgravará en un plazo de 10 años o más”, defiende por su parte el Gobierno.

La UE también señaló que con la eliminación de aranceles, “muchas compañías europeas que ya están establecidas en los países del Mercosur podrán importar partes y bienes intermedios más fácilmente”.

Agro. Si bien la promesa es liberalizar “el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur”, hay una parte que está sujeta a cupos, resultado del lobby de los agricultores franceses. Por ejemplo, desde la entrada en vigencia del acuerdo se podrá vender arancel cero harina y poroto de soja, aceite industrial, frutos secos, maní, manzanas, peras, infusiones y cervezas o bebidas espirituosas.

En cuatro a diez años biodiesel, manteca, pesca y pastas, entre otros. Para los vinos habrá cuotas y una desgravación gradual en 8 años. Se amplía la cuota Hilton hasta 99 mil toneladas y se suma la carne aviar. Miel, azúcar y etanol están entre otros de los productos que tendrán acceso con cuotas.

Las exportaciones agrícolas representan el 63% de lo que la Argentina le vende a la Unión Europea.

Retenciones. Otro de los puntos importantes del comunicado europeo sostiene que se deben limitar los derechos de exportaciones, es decir, las retenciones que aplica la Argentina y que sirvieron para ampliar la recaudación en el contexto actual de recesión con déficit a la baja.

Pymes. Según la Cancillería argentina, el acuerdo será beneficioso para las pymes. Un 92% de las empresas que exportan manufacturas en Argentina son micro,

pequeñas o medianas exportadoras, señalan. Sin embargo, desde Abeceb indicaron que “en un acuerdo de estas características tiene más chances de ser aprovechado por grandes empresas que por pymes”. El acuerdo tiene herramientas específicas con el que esperan revertir esa tendencia.

Otro de los puntos incluídos en el acuerdo es el de las compras públicas. Se preserva la prioridad para las empresas nacionales y no se abre a las empresas europeas. Del otro lado, también incorpora la denominación de origen para productos agrícolas. Muchos sectores ya vienen trabajando en los cambios de nombre. Por ejemplo, no se puede nombrar Roquefort un “queso azul” porque es una ‘marca registrada’ de un determinado producto de origen francés.

El comercio actual entre la UE y el Mercosur llega a US$ 100 mil millones en bienes y US$ 38 mil millones en servicios de acuerdo con las cifras de la Unión Europea. Entre los dos bloques generan un mercado de más de 700 millones de personas.