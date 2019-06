La industria espera la letra chica y el campo le da la bienvenida al acuerdo

Patricia Valli / Mirta Fernández

Con la cautela como primer reflejo, los sectores industriales de la Argentina, menos desarrollados en relación con sus pares europeos, señalaron que esperan ver los detalles antes de reclamar o celebrar. Incluso desde el comercio, donde a priori le dieron la bienvenida al acuerdo Unión Europea-Mercosur, indicaron que hay que conocer los detalles.

“Vamos a tener que ver qué acuerdo se firmó, no se conoce la letra chica. Por ahora es un acuerdo político pero vamos a tener que seguir discutiendo. La industria no está encerrada ni nada por el estilo. Tener un mercado de 500 millones es espectacular pero no tenemos el detalle todavía”, indicó Miguel Acevedo, el presidente de la Unión Industrial Argentina a PERFIL.

“En Europa tenés enorme cantidad de subsidios”, agregó. “Nadie está en desacuerdo en abrir un mercado pero tenemos que ver los términos”.

A partir del lunes comenzarán las reuniones, internas y con los funcionarios, para conocer las precisiones.

También el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, puso el foco en la Política Agraria Común (PAC) y sus subsidios. “Se espera primero el análisis de la ‘letra chica’ y remarcó que la apertura será gradual para los sectores sensibles. Habrá que trabajar durante el tiempo de implementación para ver de qué modo se atiende esta asimetría con disminución o quita de retenciones”, advirtió.

Para el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, el acuerdo tendrá un impacto importante “en el mediano y largo plazo”. Además consideró que “la Argentina pasa de tener acuerdos comerciales con 13 países a tenerlo con 40 naciones. Significa que pasa a tener acuerdos comerciales con un mercado que representa casi un tercio (31%) del PBI mundial”. También felicitó a los negociadores, entre los que estuvo su antecesor, Luis Miguel Etchevehere.

Según la Cámara de Comercio, el acuerdo “es trascendental a nivel mundial debido a la envergadura de las partes involucradas, siendo el más importante en la historia del Mercosur” y “permitirá disciplinar el funcionamiento del bloque Mercosur de acuerdo a los estándares internacionales de comercio y las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

Apoyo. El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín, consideró que “se abren muchísimas oportunidades. Un acuerdo muy valioso y muy difícil de obtener”, indicó.

Más llamativos fueron los mensajes vía Twitter de Gustavo Grobocopatel, CEO de Los Grobo, y Gabriel Martino, titular del HSBC, que casi al unísono escribieron: “Celebramos el acuerdo UE-Mercosur. Nuestra Argentina integrada al mundo, compitiendo en base a su capacidad de hacer y crear, es el mejor camino al desarrollo y la generación de empleo”, agregaron con los hashtags #ArgentinaAlMundo, #AcuerdoUE y #CrecerEslaSolución.

Economistas ven una ventana para exportar pero anticipan “reconversión”

El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea “es positivo en líneas generales”, según economistas. Guido Lorenzo, de LCG, planteó que “la cooperación con países que tienen una economía avanzada nos beneficiará; los ganadores claves son los relacionados con carnes y otros productos primarios donde Argentina tenga una ventaja comparativa (costos relativos inferiores) respecto de Europa, mientras que los sectores industriales deberán reconvertirse ante mayor apertura”.

Para Martín Vauthier, de Eco Go, “es positivo que el país vaya teniendo mayor mercado de exportaciones con menores aranceles”. Ejemplificó que “hay sectores como el vino que tenía muchas dificultades para competir con Chile en el mercado europeo dado que ese país tiene un acuerdo de libre comercio y entraba con 0%, contra el 15% que pagaba la industria argentina”.

Según un análisis de Abeceb, “en el corto plazo, las mayores oportunidades se les presentan al sector agroindustrial y pesca. También se abre una importante oportunidad para diversas economías regionales, entre ellos frutas, miel, pesca y algunas variedades de vinos. Entre los más desafiados se encuentran mayormente productos industriales, la metalmecánica, como la industria automotriz, los autopartistas, las empresas productoras de bienes de capital y productos metálicos. Y a mediano plazo, productos químicos, tales como los medicamentos”.

En cambio, un informe de la Red Observar titulado “UE-Mercosur, un ALCA silencioso”, alertó que “podría modificar radicalmente la estructura productiva, laboral y distributiva de los países del Cono Sur”. Ese informe cuestiona que en “la negociación no se reconoce el concepto de asimetría entre las partes, se apunta a consolidar una especialización productiva en donde Argentina se limitará a funcionar como un proveedor internacional de materias primas, sin posibilidad alguna de diversificar sus exportaciones”.