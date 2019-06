por Agustín Jamele

En la semana en la que se festejaron los cincuenta años de la primera marcha del orgullo gay, Estanislao Fernández Luchetti, hijo del precandidato a presidente Alberto Fernández, utilizó dos programas de radio para mandar mensajes de apoyo a quienes conforman la comunidad LGBTIQ. Además contó detalles de su vida cotidiana, cómo surgió Dyhzy, su personaje drag queen, la candidatura de su padre y su pensamiento político. “Si mi viejo es electo voy a ir como Estanislao al pase de gobierno”, aseguró a Franco Torchia, conductor del programa radial No se puede vivir del amor.

Las primeras declaraciones al respecto las hizo en Nerdro, un programa de reviews y análisis de animé en el que Estanislao es columnista. “Somos personas que hemos sufrido miedo a vivir como queremos ser o bajo las decisiones y normas que nosotros mismos nos ponemos. Le quiero decir a cualquier persona de la comunidad que no estamos solos en ningún momento. Hay gente que nos banca y que entiende por lo que estamos pasando”, dijo el joven de 24 años. Y agregó: “Todos sabemos por la exposición que estoy pasando y realmente encuentro un resguardo en la comunidad y una oportunidad para visibilizar esto. Está bueno para que ninguna persona tenga que pasar por el miedo que sufrí yo”.

Al día siguiente Estanislao, que siempre utiliza los apellidos paterno y materno, fue entrevistado por Torchia y allí amplió sus pensamientos. “Mi sexualidad siempre la viví con total libertad. Siempre tuve la libertad de elegir”, aseguró, y contó que la primaria la realizó en un colegio católico de Palermo donde recibió bullying de varios de sus compañeros. “Siempre fui muy afeminado y me decían de todo. En 2010 hubo un debate sobre la aprobación del matrimonio igualitario donde, de un grupo de treinta, solo cuatro o cinco estábamos a favor. El resto decía que no era natural y cosas por el estilo”, recordó. Ese mismo año decidió por su cuenta cambiar de colegio. Sus padres accedieron, y así terminó el secundario.

Influencer. Reservado, romántico, vergonzoso y tímido fueron algunos de los adjetivos que utilizó para describirse. Nacido en Buenos Aires, es del barrio de Belgrano y recibió su nombre en “homenaje” a dos amigos de su papá. Su madre quería llamarlo Patricio, pero finalmente esa discusión la ganó Alberto.

Estanislao señaló que por su forma de ser no disfruta de conocer nuevas personas y que mantiene un grupo de amigos de toda la vida. Son seis en total y tratan de verse cotidianamente, aunque a veces es difícil por cuestiones de trabajo o estudio. “Soy una persona normal como cualquier otra. Tengo que pagar el alquiler, la tarjeta, y tengo deudas”, afirmó.

Por otro lado, reveló que desde 2008 supo que su lugar estaba en las redes sociales. Fotolog fue la primera que usó. En cuanto a Twitter, fue de los primeros en Argentina en utilizarla. Lo mismo con Tumblr, donde tenía alrededor de 50 mil contactos tanto en Argentina como en otros países de América. Ahora está con Instagram, donde en las últimas semanas tuvo un aumento significativo de seguidores y ya superó los 40 mil.

En cuanto a su vida privada, comentó que lleva tres años de relación con su novia, Natalia, y que conviven desde hace uno. Ella es fotógrafa, tatuadora y maquilladora, y según indicó Estanislao, la ve como el gran amor de su vida. “Es mi primera relación de gran duración. Mis viejos la adoran”, aseguró. Antes de ella mantuvo relaciones más cortas, que difícilmente superaron los tres o cuatro meses.

Uno de los temas que también aparecieron en la entrevista fue la creación de Dyhzy, su personaje drag queen. Lo primero que aclaró fue que ser “drag” no es solo vestirse de mujer o crear un personaje femenino, sino también una militancia y una expresión artística que muchas personas realizan para dar mensajes o mostrar otros aspectos de ellos mismos.

La historia para él comenzó a mediados de 2015, cuando una amiga fotógrafa lo llamó porque necesitaba modelos masculinos y femeninos para un trabajo. El le propuso hacer de ambos, y así se dio la primera experiencia. Al principio usó maquillaje y ropa de su madre, y con los años sumó mayor producción. Compró maquillaje y pelucas por su cuenta y aprendió a coser para confeccionar su vestuario. “El nombre Dyhzy lo conseguí pegándole al teclado de la compu con la frente porque necesitaba un nombre para entrar a un videojuego en línea. Fue así, aleatorio. Cuando empecé a ser drag quise cambiar de nombre y probé con La Viper, La Mamba, Shiva y otros. Pero ahora ya quedé condenado a Dyhzy”, indicó entre risas.

Familia. Estanislao mostró la buena relación que mantiene con sus padres. Ellos se separaron cuando él tenía 8 años, pero eso no significó peleas o discusiones en su vida. En aquel momento su padre aún era jefe de Gabinete, y el joven recuerda que a pesar de tener poco tiempo siempre lo pasaba a buscar para llevarlo al colegio, en su auto y sin custodia.

También contó que iba a la casa de Néstor y Cristina, a quienes veía como sus tíos. “Siempre fueron muy amorosos. Me acuerdo que en 2003, cuando ganaron las elecciones, fuimos a comer todos juntos y Florencia me acompañó toda la noche. Jugó conmigo y hasta me dio un buzo porque yo tenía frío”, señaló. Con Máximo no tuvo relación, aunque reveló que tras el anuncio de la candidatura este le mandó un mensaje a su padre para que le dijera que (Estanislao) no debe cambiar su forma de ser por nada.

En cuanto a la campaña actual de su padre, no quiso decir a quién votará. “Igual tampoco hace falta”, comentó de manera simpática. Por otro lado, aseguró que no se considera peronista ni kirchnerista. “También quiero decir que no participo, trabajo o milito para él. Salvo que me paguen (risas). Todo lo bueno que digo es porque lo amo”, finalizó el joven.