Alberto Fernández se refirió a su hijo cosplayer y drag queen: "Estoy orgulloso de él"

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, se refirió este lunes 23 de junio a su hijo Estanislao, de 24 años, sobre quien afirmó sentirse "orgulloso" porque "es un hombre sano, un tipo que labura, que se toma el subte todos los días".

"Es el mejor pibe que conocí en mi vida. Es uno de los tipos más creativos que vi en mi vida. Parte de su creatividad la expresa en el dibujo, estudia diseño gráfico e ilustración y entró en el mundo de los comics", afirmó Fernández en declaraciones a Radio con Vos.

"En el mundo del animé japonés y con toda esa historia empezó a disfrazarse y a hacer unos diseños de disfraces realmente asombrosos, con lo que él disfrutada mucho", agregó, y recalcó que ha participado de "festivales de comics en el mundo" y que "en las últimas tres ediciones (de uno de esos encuentros) en Nueva York estuvo presente".

Mi locazo de twitch pic.twitter.com/vWkgxjzINB — 🔥 𝕯𝖞𝖍𝖟𝖞 🔥 (@dyhzyx) June 18, 2019

"Trabaja en una compañía de seguros, vive hace dos años con su novia. Empezó a hacer personajes femeninos y terminó en la figura del drag queen. En ese mundo que yo no conozco mucho es muy respetado y reconocido. Yo tengo orgullo de mi hijo, ¿cómo no voy a estar orgulloso?", sostuvo, y remarcó "Mi hijo es un militante de los derechos de la comunidad LGBTQ. Me preocuparía si mi hijo fuera un delincuente. Pero es un gran hombre".

Estanislao Fernández, hijo del candidato, es conocido en la noche porteña con el nombre de Dyhzy. Es amante del animé japonés, ilustrador y militante queer. Se define a sí mismo como cosplayer, crossplayer y drag queen. Hace poco participó de la convención de comics más importante de Buenos Aires y mostró allí una faceta que lo apasiona: la de la caracterización cosplay. Allí, se lo pudo ver vestido como el dibujo animado Pikachu, aunque en una versión feminizada.

La historia de Dyhzy, el hijo "Drag queen" de Alberto Fernández

El joven estudió la carrera de Diseño de Ilustración en la Universidad de Palermo, donde fue premiado por dos de sus ensayos: “¿Por qué causa más rechazo lo que más se asemeja a la realidad?” y “Comics, web comics y viñetas en redes sociales del 2014 y 2015”. La institución, además, lo reconoció por un trabajo fotográfico titulado “El poder del maquillaje”. En la web también se define como un “ilustrador indie” y artista digital.

