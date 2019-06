Encuesta: el 40% pienso que "los homosexuales no deberían besarse en público"

Noticias Relacionadas 14 películas, series y programas LGBTIQ para ver en Netflix

En el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, la consultora Gustavo Córdoba & Asociados lanzó los resultados de su último estudio nacional sobre el movimiento. Y, si bien los números muestran un gran avance en la conquista de derechos, también evidencian que aún queda trabajo por hacer en pos de la igualdad y la inclusión en la sociedad.

Por ejemplo, casi un 40% de las personas consultadas considera que “respeta a los homosexuales pero no deberían besarse en público”. En concreto, 11,1 por ciento de los encuestados respondieron que están “algo de acuerdo con esa afirmación” y un 28,8 por ciento, que están “muy de acuerdo”. Un 41,8 por ciento, en cambio, no están “nada de acuerdo” con la premisa, y un 12 por ciento “algo en desacuerdo”. El resto (6,3%), no sabe.

En tanto, sólo el 30,4 por ciento dijo que votaría a un candidato que apoye públicamente a la comunidad LGBTIQ.+, mientras que un 43,2 por ciento no sabe si lo haría y del 26,5 por ciento recibieron una respuesta negativa a la pregunta.

Una de las directoras de la consultora, Paola Zuban, explicó en Twitter que con el estudio “nos propusimos medir el impacto de distintos discursos de odio relacionados al feminismo y la comunidad LGBTIQ+ para ver cual es la aceptación de los mismos en la sociedad”.

“Frente al discurso de odio “los homosexuales son desviados que deberían ser corregidos”, sólo un 22% se mostró de acuerdo, mientras que un mayoritario 63% manifestó estar en contra de esa frase”, destaca Zuban con mirada optimista.

“Un 81% de la sociedad acepta que los miembros de la comunidad LGBTIQ+ tengan los mismos derechos que todos, mientras que un 16% cree que los mismos deberían ser más reducidos. Se trata de un nivel de aceptación más que mayoritario”, indica la analista.

“Un 53% -sigue- se mostró de acuerdo en que lesbianas, gays, bisexuales y trans tengan muestras de afecto en público, y un 39% se mostró contrario a esa idea. La visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ en este punto parece haber logrado grandes conquistas #BesarseNoEsDelito”, agregó en consonancia a la criticada condena a Mariana Gómez.

“La aceptación social se repite cuando preguntamos si los miembros de la comunidad LGBTIQ+ deben tener la posibilidad de formar familia y adoptar hijos. Este dato en particular es sin dudas un logro conquistado a partir de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario”, dice Zuban.

Se refiere a que el 40 por ciento de las personas coinciden en que “las personas homosexuales deben poder formar sus familias y adoptar hijos igual que los heterosexuales”. Sien embargo, hay un 24, 4 por ciento que no está “nada de acuerdo”, un 20, 9 “algo de acuerdo”, un 6,6 por ciento algo en desacuerto y un 8, 2 por ciento, no sabe.

Por otro lado, “un 64% está a favor de que la El Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) incluya contenidos específicos sobre diversidad sexual, destinados a reducir el odio y los prejuicios hacia la comunidad”, destacó la analista. “Este dato me parece especialmente relevante, sobre todo a raíz de las campañas que se lanzaron para cuestionar la ESI”, consideró.

Sobre la opción eleccionaria, manifestó: “resulta mayor el porcentaje de argentinos que está dispuesto a votar a un candidato que apoye abiertamente a la comunidad, aunque una mayoría se muestra indiferente al tema. Dato que debería ser tomado en cuenta en esta época de campañas”. “Todos estos datos nos muestran que la lucha de la comunidad LGBT tuvo sus frutos, y que la visibilidad de la misma está acompañada de un creciente apoyo social. Sin embargo, no es para subestimar los porcentajes que todavía muestran aceptación a los distintos discursos de odio (un 20% aprox en las distintas preguntas). Se trata de un segmento de la población que puede ser ruidoso a pesar de ser minoritario”, subrayó.

“En el día internacional del #Orgullo2019 compartir estos datos no solo es una forma de reconocer todo lo trabajado por la comunidad, sino también de tener más elementos para de analizar a la sociedad argentina. Avanzamos muchísimo, pero todavía tenemos mucho más por conquistar”, cerró la consultora.

