El nuevo director de Seguridad Vial renunció pocas horas después de ser nombrado en el cargo, generando la furia de Casa Rosada

En medio de la polémica generada por la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, el Gobierno sumó un nuevo problema al designar al abogado Nicolás Dapena Fernández como nuevo director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), para que finalmente el flamante funcionario renunciara pocas horas después aduciendo “problemas de incompatibilidad en materia de consultoría”.

La agencia Noticias Argentinas informó que el episodio provocó incomodidad en la Casa Rosada, dado que esta supuesta incompatibilidad tendría que haber sido verificada antes de que el nombramiento se hiciera público para evitar un nuevo desastre mediático.

El Decreto 641/2025, publicado en el Boletín Oficial y con la firma de Javier Milei y Luis Caputo, expresaba: “Desígnase, a partir del 3 de septiembre de 2025, en el cargo de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, al abogado Nicolás Abelardo Dapena Fernández”.

Pocas horas después de conocerse este texto, el abogado publicó un mensaje en su cuenta de Linkedln explicando el motivo de su renuncia, con la curiosidad de haber sido escrito en inglés: "Dear all, unfortunately, due to incompatibility issues regarding external consulting, I am currently unable to take office as Executive Director of the ANSV. Thanks for all the good wishes", publicó.

La traducción del mensaje del funcionario exprés explica: “Estimados y estimadas: desafortunadamente, debido a cuestiones de incompatibilidad en materia de consultoría, actualmente no puedo asumir el cargo de director ejecutivo de la ANSV. Gracias por todos sus buenos deseos”.

Nicolás Dapena Fernández explica su renuncia al frente de la ANSV

Quién es Nicolás Dapena Fernández, ferviente crítico de Patricia Bullrich

De acuerdo a su perfil de Linkedin, el exfuncionario salteño estudió Derecho en la Universidad Católica de Córdoba entre 1993 y 1999, y posteriormente, entre 2000 y 2001, completó una maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Austral.

Dapena Fernández trabajó como subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico en el Ministerio de Seguridad de Argentina de febrero de 2014 a diciembre de 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner. En 2017, al abandonar la función pública, cuestionó a Patricia Bullrich, quien también entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

“La política actual está haciendo enriquecer a los narcos, porque por los golpes que se están dando está subiendo el precio de los estupefacientes en el conurbano bonaerense, pero al mismo tiempo todos los indicadores muestran que también está subiendo el consumo”, dijo en 2017.

Además, el año pasado el letrado volvió a cuestionar las políticas de Bullrich en una entrevista que concedió al diario El Tribuno de Salta, afirmando: “Los sueldos en los servicios penitenciarios son bajísimos y hay superpoblación carcelaria. En estas circunstancias, la muletilla de 'no hay plata' no explica nada. Y el país debe evitar que las cárceles sigan favoreciendo la organización de bandas criminales”.

Finalmente, en esa ocasión, disparó contra Milei: “Hoy el servicio de seguridad está desfinanciado. ‘No hay plata’, dice el presidente. Pero lo cierto es que los helicópteros de Gendarmería no están operativos. Hay un error de enfoque: el despliegue de fuerzas federales en el Congreso para frenar a los piqueteros demuestra este desorden: esa es tarea de la Policía de la Ciudad”, criticó.

