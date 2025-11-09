CFK, entre un nuevo juicio, la interna del PJ y la batalla por la agenda económica

Cristina Kirchner atraviesa estas horas entre la derrota electoral de Fuerza Patria, la reconfiguración interna del poder y un nuevo frente judicial. Una imagen la noche de la elección la colocó en el centro de las críticas: mientras el peronismo procesaba el golpe, Cristina Kirchner reapareció bailando desde el balcón de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Puertas adentro responde a los cuestionamientos recordando que también bailó el día que recibió la condena y nadie le puede decir que ese día estaba feliz. Le molesta que se instale la idea que celebra las derrotas: si hay un dirigente político que las sufrió fue ella y recuerda la condena que recibió.

La dos veces presidenta insiste con que el triunfo libertario en la provincia de Buenos Aires podría haberse evitado con elecciones concurrentes y sigue ubicando allí la crítica a Axel Kicillof por el desdoblamiento. Esta relación transcurre, por ahora, en un equilibrio frágil: tensión, sí; ruptura, no.

Esa pulseada se reactiva en dos terrenos clave: el paquete de leyes económicas que necesita el gobernador y la conducción del PJ bonaerense. Kicillof convocó a una sesión el próximo miércoles 12 para tratar el Presupuesto 2026, la Ley Impositiva y el endeudamiento. Necesita apoyo de otros partidos pero, sobre todo, del kirchnerismo y del massismo. En esta discusión legislativa se medirá hasta dónde llega la crisis interna.

Sobre el PJ, en lo único que se pusieron de acuerdo los dos sectores es en prorrogar hasta febrero o marzo la renovación de autoridades. Pero hay dirigentes cercanos al gobernador que empujan para desafiar el liderazgo de Máximo Kirchner y que el partido quede en manos de Verónica Magario o un intendente.

En el kirchnerismo recuerdan las tensas negociaciones de julio, cuando se discutían listas y estrategias para la elección. En una de esas reuniones –frente a Máximo y a Sergio Massa– Kicillof fue explícito: el PJ no debía ser parte de la negociación y Máximo tenía que seguir al frente. El 19 de julio, cuando tuvo que llamar a CFK para destrabar la pelea y acordar una lista de unidad para las elecciones bonaerenses, el gobernador lo reiteró: la conducción del partido no estaba en discusión. Esperan que ahora no se desdiga.

Pero la expresidenta decidió no reducir su horizonte a ese vínculo. Desde el cierre de listas comenzó a tejer otros acuerdos y a mirar al interior. Primero La Patria es un armado por afuera de los leales que suelen acompañar a Cristina y que el 10 de diciembre puede contar con 15 diputados y un senador. Hacia allí y a algunos gobernadores del interior mira para 2027.

CFK también mira casi fijo al Congreso. El mismo día que se inició el juicio por la causa Cuadernos, la expresidenta dividía la atención entre Comodoro Py, la discusión parlamentaria y la economía. La titular del PJ califica la causa como “otro show judicial de Comodoro Py”.

El jueves se conectó vía zoom a la primera audiencia de la causa que puede terminar con otra condena de entre 5 y 10 años, pero no dejó de estar atenta a la necesidad del peronismo de presentar un proyecto propio de reforma que dejó en manos del senador Mariano Recalde.

Para CFK, lo que está en juego no es solo el reordenamiento interno, sino la capacidad del peronismo para no quedar encapsulado en la resistencia y en el “no” a Milei. Ya tampoco alcanza con decir que no y esa primera presentación de propuestas debe llegar con la discusión de la reforma laboral.

En febrero de 2024 la titular del PJ nacional escribió su primera carta contra Milei titulada “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. En este documento de 36 páginas admitió, por primera vez, la necesidad de abrir debates que el peronismo había querido dar.

“Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de una pandemia que trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas. Teletrabajo y plataformas digitales, que intermedian entre oferta y demanda, son algunas de las modalidades que se deben amparar normativamente”, dejó escrito.

En aquel documento advirtió además sobre una dolarización que creía inminente y, aunque el Gobierno aún no cumplió con su principal promesa de campaña hoy insiste con preocupación que esta posibilidad no está descartada y que el apoyo de Estados Unidos de las últimas semanas puede traer algún movimiento en este sentido. “La dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social”, dijo en aquel momento.

Cristina Kirchner pasa estos días entre un nuevo proceso judicial, tensiones internas y su disputa con el modelo de Javier Milei. Está decidida a mostrar que no hay retiro posible.