La Amazonia podría perder hasta el 38% de su cubierta forestal para fines de siglo, de acuerdo a un estudio llevado a cabo por la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich (LMU) y publicado por la Academia Nacional de Ciencias. El análisis realizado por la casa de altos estudios de la capital alemana documentó un umbral de calentamiento global preocupante de 2,3 ℃, temperatura que acelera el declive forestal de forma no lineal e incrementa el riesgo de “una pérdida abrupta de bosques”.

El equipo fue liderado por la geógrafa de la LMU. Selma Bultan, quien alertó que “esto nos llevaría más allá del umbral del 20% al 25%, que estudios anteriores advirtieron que era el punto de inflexión para la selva amazónica”.

Petrobras recibe autorización para explotar petróleo cerca de la desembocadura del Amazonas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El trabajo de campo se desarrolló en el marco del primer relevamiento que evalúa de manera sistemática los efectos combinados del cambio de uso del suelo y el calentamiento global sobre la selva amazónica.

La Amazonia ante un escenario de declive forestal inminente

La Amazonía constituye la selva tropical más extensa del planeta. De acuerdo con los expertos, alberga una décima parte del carbono total almacenado en los ecosistemas terrestres, lo que la convierte en un componente esencial para la regulación climática global.

La investigación advierte la degradación progresiva del ecosistema que incrementa “el riesgo de una transición crítica a gran escala”, que podría transformar la selva en un paisaje abierto y menos resiliente.

Cuál es la ciudad de Brasil que le cobrará a los turistas Tasa de Preservación Ambiental

La necesidad de acciones políticas inmediatas para prevenir impactos climáticos en cascada

“Con base en las políticas actuales y los compromisos firmes con la acción climática, nos encaminamos hacia un calentamiento global de al menos 2,5 ℃”, proyectó la coautora del estudio y profesora de Geografía y Sistemas de Uso del Suelo de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, Julia Pongratz.

Selva amazónica

El rol clave de la arena del desierto del Sahara en la fertilización del océano Atlántico y el Amazonas

“Nuestros hallazgos resaltan la necesidad de acciones políticas inmediatas para prevenir impactos ecológicos y climáticos en cascada que se extienden mucho más allá de la propia Amazonia”, pronunció Pongratz.

Además, en el informe divulgado por la Academia Nacional de Ciencias que los investigadores analizaron la deforestación ocurrida entre 1950 y 2014 y proyectaron escenarios futuros bajo diferentes trayectorias climáticas.

PM/ff